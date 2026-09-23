Roje i Barbir predstavili program za Trstenik: Nove garaže, novi park i više zelenila

Lista broj 1 koalicije Centar, SDP, Možemo! i Direkt predstavila je program za Gradski kotar Trstenik, usmjeren na rješavanje problema parkiranja, stvaranje novih zelenih površina i daljnje uređenje javnih prostora. Nositelj liste Zdravko Roje ugledni je kirurg i hrvatski branitelj koji na Trsteniku živi od nastanka kvarta, a tijekom proteklog mandata bio je zamjenik predsjednika Gradskog kotara.

U proteklim mandatima na Trsteniku je realizirano više od 70 projekata. Među najvažnijima su pothodnik kojim je djeci omogućen siguran put od knjižnice do škole, obnova i dogradnja Knjižnice Marka Marulića, realizirana u suradnji Grada Splita i Gradskog kotara, obnova i izgradnja dječjih igrališta u Ljubićevoj i Papandopulovoj ulici, izgradnja vježbališta na otvorenom i balotaškog igrališta, obnova ulica Put Trstenika i Moliških Hrvata, označavanje vatrogasnog prilaza u Papandopulovoj ulici te sadnja brojnih novih stabala. Garaža u Papandopulovoj ulici, na čijoj je realizaciji Damir Barbir inzistirao i čiji je projekt pratio od samoga početka, pred završetkom je i skorim otvaranjem.

„Ponosan sam na sve što smo tijekom proteklih godina ostvarili na Trsteniku. Zajednički smo osmislili program za sljedeći mandat i okupili tim koji povezuje iskustvo dosadašnjeg rada s novim znanjima, energijom i idejama. To je moj tim i svi njegovi članovi imaju moje puno povjerenje. Siguran sam da će sa Zdravkom Rojom kao nositeljem liste nastaviti razvijati Trstenik kao uređen, zelen i siguran kvart za mlade obitelji, djecu i naše starije sugrađane“, izjavio je saborski zastupnik, gradski vijećnik i dosadašnji predsjednik Gradskog kotara Trstenik Damir Barbir.

Programom za novi mandat predviđeni su dovršetak i otvaranje garaže u Papandopulovoj ulici te izrada idejnog rješenja za novu garažu u Ulici Dinka Šimunovića. Nakon osiguravanja potrebnog broja parkirališnih mjesta pokrenut će se postupak izmjene GUP-a kao preduvjet za izgradnju potpuno novog parka u Papandopulovoj ulici. Planirani su i uređenje parkirališta u Ljubićevoj ulici, nastavak sadnje stabala, postavljanje novih klupa te uređenje javnih površina na Krstarici i u drugim dijelovima kotara.

Na listi broj 1 okupljeni su ljudi različitih znanja, struka i životnih iskustava. Uz Zdravka Roju, tim čine arhitekt Duje Štambuk, odvjetnica Gloria Roki, povjesničar Duje Jakovovčević, studentica medicine Danijela Pehar, Danijel Kukoč, koji posjeduje iskustvo u upravljanju javnim i komunalnim sustavima, te Damir Barbir.

„Ne želimo da stanovnici Trstenika moraju birati između parkirališnih mjesta i zelenila. Naš je cilj izgradnjom garaža osigurati nova parkirališna mjesta, a oslobođeni prostor pretvoriti u uređene i zelene površine. Dobro poznajem potrebe našega kvarta i spreman sam zajedno s cijelim timom nastaviti započete projekte. Pozivam stanovnike Trstenika da u nedjelju, 27. rujna, izađu na biračka mjesta u prostorijama Gradskog kotara Trstenik, odnosno u zgradi stare škole, i podrže listu broj 1 koalicije Centar, SDP, Možemo! i Direkt“, poručio je Roje.