ROGINIĆ UOČI HAJDUKA: "Hajduk je jedan od najvećih klubova u Hrvatskoj"

Hajduk sutra s početkom od 20 sati na Poljudu igra prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv slovačke momčadi MŠK Žilina.

Na novinarska je pitanja na press-konferenciji odgovarao igrače MŠK Žiline Marka Roginića.

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Koji Vam je bio prvi osjećaj kada ste saznali da igrate protiv Hajduka?

Moja prva je misao bila sreća jer sam iz Hrvatske, bilo je jako uzbudljivo i napeto. Sretan sam što se vraćam odigrati jednu dobru utakmicu, ipak se igra Europska liga, željno iščekujem sutrašnju utakmicu.

Kakvo mišljenje imaš o Hajduku?

Hajduk je jedan od najvećih klubova u Hrvatskoj, nema riječi kojima bi se to moglo opisati. Imao je bogatu povijest i jako dobre trenere.

Kakav rezultat očekujete ovdje s obzirom na to da je ovdje tek ovo prvo poluvrijeme?

Ne očekujemo ništa. Očekujemo najbolje, bilo to ovdje ili u Žilini, nije bitno.

Koliki je motiv istrčati na pun Poljud?

Sretan sam zbog toga, nadam se da će biti pun stadion, sjećam se punog stadiona kada je igrala reprezentacija i sanjao sam kako je igrati pred punim Poljudom, nadam se da će se sutra to ispuniti.

Je li prednost Žiline uigranost s obzirom na to da je Hajduk promijenio puno igrača?

Mislim da se ne bismo trebali obazirati na Hajduka, najbitnije je misliti na sebe, svoj stil igre i učiniti što bolje to možemo.