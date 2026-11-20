Roditelji djece koja pohađaju Dječji vrtić Cvrčak u Kninu mogli bi od početka 2027. godine plaćati znatno više za redoviti boravak svojih mališana. Grad Knin uputio je u javno savjetovanje prijedlog kojim bi se mjesečna cijena desetosatnog programa povećala sa sadašnjih 79,63 eura na 105 eura, što predstavlja rast od 25,37 eura mjesečno, odnosno gotovo 31,9 posto. Iako je riječ o prijedlogu koji tek treba proći propisanu proceduru, najavljeno povećanje već je otvorilo pitanje troškova predškolskog odgoja i financijskog opterećenja roditelja.

Gradska uprava 17. studenoga objavila je detaljno obrazloženje predložene promjene, ističući da se cijena koju roditelji trenutačno plaćaju ne može promatrati odvojeno od stvarnih troškova rada vrtića. Prema gradskim podacima, ekonomska cijena desetosatnog programa iznosi 489,94 eura mjesečno po djetetu, što znači da većinu troškova ne podmiruju roditelji, nego javni izvori financiranja. U pozadini najavljenog poskupljenja nalaze se rast plaća zaposlenika, troškovi prehrane, energenata i ostalih izdataka potrebnih za rad predškolske ustanove.

Roditelji bi plaćali petinu stvarnog troška

Ako predložena odluka bude prihvaćena, roditelji će mjesečno izdvajati 105 eura, što predstavlja približno 21,4 posto ekonomske cijene desetosatnog programa. Preostalih 384,94 eura, odnosno 78,6 posto troška, osiguravalo bi se iz javnih sredstava. Trenutačno roditeljsko sudjelovanje iznosi približno 16 posto stvarnog troška, pa gradska uprava ističe da se predloženom korekcijom udio roditelja zapravo vraća na razinu kakva je postojala nakon prethodnog povećanja cijene 2023. godine.

Upravo je tada, nakon dva desetljeća bez povećanja, mjesečni iznos podignut s 500 na 600 kuna, odnosno na današnjih 79,63 eura. U međuvremenu su troškovi poslovanja dodatno rasli, pa je i udio koji roditelji pokrivaju postajao sve manji. Grad upozorava da se zbog daljnjeg povećanja plaća zaposlenika očekuje i rast ekonomske cijene programa, što znači da bi se omjer javnog i roditeljskog financiranja mogao nastaviti mijenjati čak i nakon najavljenog povećanja.

Olakšice za obitelji s više djece ostaju

Dobra je vijest za roditelje da se, prema predloženom modelu, postojeće olakšice ne bi trebale ukidati. Za drugo dijete u vrtiću plaćala bi se polovica propisane cijene, dok bi treće i svako sljedeće dijete bilo oslobođeno plaćanja. Dodatna umanjenja predviđena su i za obitelji s najnižim primanjima, čime Grad nastoji ublažiti financijski teret za roditelje kojima bi povećanje cijene moglo predstavljati najveći problem.

Koliko je predškolski odgoj značajna stavka gradskog proračuna pokazuju i podaci za 2025. godinu. Grad Knin navodi da je za tu namjenu izdvojeno približno 2,47 milijuna eura, od čega je oko 1,48 milijuna eura osigurano iz općih gradskih prihoda i primitaka. Prema objavljenoj analizi, taj iznos predstavlja 28,7 posto ostvarenih općih prihoda i primitaka Grada, zbog čega gradska uprava financiranje vrtića opisuje kao jedan od najvećih proračunskih izazova.

U planu je i izgradnja novog vrtića u Vrpolju

Unatoč povećanju troškova, Grad Knin najavljuje nastavak ulaganja u predškolski odgoj. Među projektima koji se pripremaju nalazi se i novi dječji vrtić u Vrpolju, predviđen za pet odgojnih skupina, čime bi se trebali poboljšati uvjeti za smještaj djece i proširiti raspoloživi kapaciteti. Takva ulaganja važna su za obitelji koje žive u Kninu i okolnim naseljima, osobito ondje gdje dostupnost predškolskog odgoja ima utjecaj i na svakodnevnu organizaciju zaposlenih roditelja.

Konačna odluka o cijeni još nije donesena, pa je važno razlikovati najavljeno poskupljenje od već usvojene mjere. Ako prijedlog bude prihvaćen u sadašnjem obliku, roditelji jednog djeteta u redovitom desetosatnom programu izdvajat će nešto više od 300 eura godišnje dodatno u odnosu na sadašnju cijenu, uz pretpostavku plaćanja tijekom svih 12 mjeseci. Upravo zbog toga rasprava o cijeni vrtića ostaje važna tema za brojne kninske obitelji.