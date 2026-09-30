RODITELJIMA STIŽE POMOĆ Solin sufinancira vrtiće izvan grada, poznati iznosi

Roditeljima iz Solina čija djeca zbog nedostatka mjesta nisu uspjela biti upisana u gradske vrtiće stiže važna vijest. Grad Solin sufinancirat će njihov boravak u dječjim vrtićima na području drugih gradova i općina, a iznos potpore dosezat će do 316 eura mjesečno po djetetu.

Odluku je objavio solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, koji je donio Zaključak o sufinanciranju troškova boravka djece u vrtićima izvan područja Solina.

Pravo na ovu mjeru imat će djeca s prebivalištem na području Grada Solina koja su se uredno prijavila za upis u solinske vrtiće i zadovoljila potrebne uvjete, ali na kraju nisu upisana zbog nedostatka kapaciteta.

Visina mjesečnog sufinanciranja ovisit će o programu koji dijete pohađa. Za desetosatni jaslički program Grad će izdvajati 316 eura mjesečno po djetetu, za desetosatni vrtićki program 295 eura, dok će za kraći, šestosatni program naknada iznositi 213 eura.

Pravo će se priznati retroaktivno

Detaljne informacije o uvjetima, načinu ostvarivanja prava i postupku podnošenja zahtjeva, prema najavi gradonačelnika, bit će dostupne od sutra na službenim internetskim stranicama Grada Solina.

Zahtjevi će se moći podnijeti do 30. listopada 2026. godine.

Važno je i da će roditeljima koji ostvare pravo sufinanciranje biti priznato retroaktivno, od 1. rujna ove godine. Mjera će se provoditi do 31. kolovoza 2027. godine.

Ninčević je poručio kako Grad izdvaja značajna proračunska sredstva za predškolski odgoj, ističući da takva izdvajanja ne smatra troškom, nego ulaganjem u budućnost.

Cilj je osigurati mjesto za svako dijete u Solinu

Ova mjera trebala bi biti privremeno rješenje za obitelji čija djeca zbog nedostatka kapaciteta moraju pohađati vrtiće izvan Solina, među ostalim i one na području Splita.

Dugoročni cilj gradske uprave, prema Ninčevićevoj najavi, jest u sljedeće dvije godine izgradnjom i otvaranjem nekoliko novih vrtićkih objekata povećati kapacitete toliko da sva djeca mogu dobiti mjesto u vrtiću na području Solina.

Dok se za to ne stvore uvjeti, Grad će nastaviti provoditi mjeru sufinanciranja boravka djece u vrtićima drugih jedinica lokalne samouprave.