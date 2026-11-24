Gradska vijećnica stranke Centar Viktorija Knežević poručuje da Dubrovnik mora istodobno čuvati mogućnost zarade svojih stanovnika i osiguravati dostupno stanovanje. Protivi se ovako postavljenim ograničenjima novih dozvola za turistički najam u predloženom Planu upravljanja jer nije dovoljno pokazano gdje su opravdana i koliko će pomoći građanima da dođu do doma.

„U istoj obitelji roditelji mogu iznajmljivati dio kuće kako bi dopunili kućni budžet, a njihovo odraslo dijete od svoje plaće ne može platiti stan. Oba problema stanu pod isti krov. Svađanje mladih i iznajmljivača neće ih riješiti”, ističe Knežević.

Podsjeća da se razvoj Dubrovnika godinama oslanja na turizam te da su ljudi tome prilagodili život, ulagali u kuće, trošili ušteđevinu i podizali kredite. „Ako želimo da grad manje ovisi o turizmu, moramo stvarati mogućnosti za druge poslove. Odgovornost za promjenu tog modela ne može se prebaciti na obitelji koje od njega žive”, poručuje vijećnica.

Knežević naglašava da pretvaranje stanova u apartmane može smanjiti prostor za stanovanje, ali da pravila moraju razlikovati sobu u kući u kojoj domaćin živi od kupovanja čitavih stanova radi turističkog poslovanja.

Od države i Grada očekuje konkretan odgovor koliko će stanova izgraditi ili obnoviti, na kojim lokacijama, po kojoj cijeni i kada će se ljudi moći useliti. Kao primjer navodi Beč, koji istodobno uređuje turistički najam i gradi gradske stanove. „Mladi trebaju dom koji mogu platiti, a obitelji pravila na koja mogu računati. Želim Dubrovnik u kojem se može ostati i od svoje plaće platiti dom”, zaključuje Knežević.