Roditelji zgroženi užinom u splitskoj školi: "Je li ovo stvarno obrok koji dajemo djeci?"

Nezadovoljstvo školskom prehranom ponovno je izazvalo reakcije među roditeljima. Ovoga puta javio nam se roditelj učenika jedne splitske osnovne škole, neugodno iznenađen užinom koja je poslužena djeci.

Kako nam govori, nije riječ o tome da roditelji očekuju raskošne obroke ili posebne namirnice. Problem vidi u količini i načinu na koji je užina pripremljena.

"Današnja marenda – sve je stavljeno po sredini, suho, samo tuna i kukuruz. Po sredini je nešto stavljeno, a okolo sve prazno. Užas. Je li ovo stvarno obrok koji dajemo djeci?", komentirao je roditelj uz fotografiju obroka.

Na fotografiji se vidi jednostavan sendvič – dvije kriške kruha između kojih se nalazi manja količina tunjevine i kukuruza, koncentrirana uglavnom na sredini.

Na drugoj fotografiji prikazana je bublica s oskudnom količinom namaza.

Roditelji posebno zamjeraju što obrok djeluje oskudno i suho te smatraju da količina hrane nije primjerena djeci koja velik dio dana provode u školskim klupama.