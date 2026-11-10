Roditelji u strahu za sigurnost djece: Promjena prometnog režima donijela novi problem, građani traže hitne mjere!

Promjena prometnog režima na području Orsana u Dubrovniku izazvala je zabrinutost dijela stanovnika koji upozoravaju da je prometnica nakon uvođenja dvosmjernog prometa postala opasnija za pješake. Najviše ih zabrinjava sigurnost djece, ali i roditelja s kolicima te osoba smanjene pokretljivosti, kojima postojeća infrastruktura na pojedinim dijelovima ne omogućuje siguran prolazak.

Stanovnici tvrde da se pojedini vozači ne pridržavaju primjerene brzine te da se nova prometna organizacija nije dovoljno prilagodila potrebama pješaka. Zbog toga od nadležnih traže postavljanje uspornika prometa i dodatne sigurnosne mjere prije nego što dođe do ozbiljnije prometne nesreće.

Nogostupi su uski, a stabla otežavaju prolazak

Jedan od najproblematičnijih dijelova nalazi se na potezu od benzinske postaje prema restoranu Orsan. Na sjevernoj strani ceste uklonjen je dio parkirališnih mjesta, ali postojeći nogostup, prema tvrdnjama građana, nije dovoljno širok za sigurno kretanje.

Dodatnu poteškoću predstavljaju stabla koja zauzimaju dio pješačke površine, zbog čega pješaci na pojedinim mjestima moraju silaziti na kolnik. Ni suprotna strana ceste nije bez problema jer se ondje nalazi stariji kameni nogostup, mjestimice oštećen i nedovoljno prilagođen prolasku dječjih i invalidskih kolica.

U takvim okolnostima istodobno odvijanje prometa u oba smjera dodatno povećava zabrinutost stanovnika, osobito u razdobljima kada se tim područjem kreće veći broj pješaka.

Posebno su ugrožena djeca koja odlaze na treninge

Stanovnici ističu da područje Orsana svakodnevno koristi velik broj djece i mladih. U blizini djeluju Jedriličarski klub Orsan i Veslački klub Neptun, a prometnicom prolaze i učenici Pomorske škole.

Riječ je, dakle, o prostoru koji nije namijenjen samo automobilskom prometu, nego predstavlja važnu svakodnevnu pješačku vezu za brojne obitelji. Upravo zato stanovnici smatraju da se prometna sigurnost mora prilagoditi najranjivijim sudionicima, a ne samo potrebama vozača.

Među predloženim rješenjima posebno se ističu uspornici prometa, koji bi trebali potaknuti vozače na smanjenje brzine. Građani upozoravaju i na potrebu kvalitetnijeg uređenja pješačkih površina kako bi se izbjegle situacije u kojima pješaci moraju koristiti dio kolnika.

Policija pojasnila nadležnost, Grad najavio izlazak na teren

Prema informacijama koje je objavio DubrovnikNet, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska pojasnila je da je određivanje i postavljanje mjera za smirivanje prometa u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, odnosno u ovom slučaju Grada Dubrovnika.

Iz policije su istaknuli spremnost na podršku inicijativama koje pridonose većoj sigurnosti prometa, osobito kada je riječ o zaštiti djece, pješaka i biciklista.

Iz Grada Dubrovnika potvrđeno je da je zaprimljen zahtjev za postavljanje uspornika na prometnici od benzinske postaje do restorana Orsan. Najavljen je zajednički izlazak gradskih službi i policije na teren, nakon čega bi se trebale razmotriti mogućnosti uvođenja dodatnih mjera.

Odluka još nije donesena

Unatoč najavljenom obilasku, zasad nije potvrđeno hoće li uspornici doista biti postavljeni niti kada bi se to moglo dogoditi. Konačna odluka ovisit će o procjeni prometnih uvjeta i mogućnosti primjene odgovarajućih tehničkih rješenja.

Slučaj Orsana ponovno otvara pitanje koliko se prilikom promjena prometnih režima vodi računa o potrebama stanovnika koji svakodnevno koriste okolne pješačke površine. Veća protočnost vozila može biti korisna, ali njezino postizanje ne bi smjelo ugroziti sigurnost građana.

Za stanovnike Orsana najvažnije je da se problem riješi prije nego što prometna opasnost preraste u nesreću.