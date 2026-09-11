Roditelji u dvorištu zakopali dvije bebe, dobili po 17 godina zatvora. Tužiteljstvo traži više

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu uložilo je žalbu na nepravomoćnu presudu kojom su 40-godišnjak i 35-godišnjakinja osuđeni na po 17 godina zatvora zbog povrede prava troje djece. Tužiteljstvo smatra da su izrečene kazne preblage te traži dulje zatvorske kazne.

Riječ je o roditeljima iz mjesta u blizini Novog Marofa, kod čije su kuće pronađena zakopana tijela dvoje djece. Utvrđeno je da su djeca preminula u dobi od godinu dana, dok je treće dijete nakon otkrivanja slučaja izdvojeno iz obitelji.

Tužiteljstvo smatra da je 17 godina premalo

Par je u lipnju nepravomoćno proglašen krivim za tri kaznena djela povrede djetetovih prava, a svakome je izrečena jedinstvena zatvorska kazna od 17 godina.

Županijsko državno odvjetništvo sada traži strože kažnjavanje. U žalbi ističu vrstu i težinu počinjenih kaznenih djela, način njihova počinjenja, brojnost i dugotrajnost te posljedice koje su nastale.

Prema objavi Državnog odvjetništva, kaznena djela počinjena su na štetu troje djece od srpnja 2020. do prosinca 2024. godine, a u slučaju dvoje djece posljedica je bila smrt.

Uhićeni u prosincu 2024. godine

Slučaj je otkriven u prosincu 2024. godine, nakon dojave policiji da se roditelje u posljednje vrijeme viđa samo s jednim od njihovo troje djece.

Uslijedila je policijska istraga i uhićenje roditelja, a tijela dvoje djece pronađena su zakopana u blizini obiteljske kuće.

Roditelji su potom kazneno prijavljeni zbog grubog zanemarivanja djece, a postupak je rezultirao nepravomoćnom presudom od po 17 godina zatvora. O žalbi tužiteljstva i zahtjevu za strožim kaznama odlučivat će nadležni sud.