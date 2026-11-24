Započele su prijave za STEM radionicu „Upali božićnu čaroliju”, na kojoj će osnovnoškolci imati priliku zakoračiti u svijet elektronike i izraditi vlastitu, svjetleću božićnu čestitku!

Radionica će se održati 30. studenoga 2026. godine, od 10:30 do 11:30 sati, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, na adresi Ruđera Boškovića 33, u prostoriji B1-43.

Prijave putem LINKA

Kroz zanimljiv spoj STEM-a i kreativnog stvaralaštva, djeca će upoznati osnove električnih strujnih krugova te naučiti kako povezati jednostavne elektroničke komponente. Svoje novo znanje odmah će primijeniti u praksi - izradom i ukrašavanjem jedinstvenih blagdanskih čestitki koje će zasjati uz pomoć malih LED lampica.

Svaki će polaznik izraditi vlastitu čestitku koju će na kraju radionice ponijeti kući, kao poseban blagdanski uradak i uspomenu na kreativno druženje sa znanošću.

Sudjelovanje je namijenjeno učenicima osnovnoškolskog uzrasta. Broj mjesta je ograničen, a prijave će se prihvaćati prema redoslijedu zaprimanja. Stoga požurite i osigurajte mjesto za svoje dijete!

Nakon ispunjavanja prijavnog obrasca, prijavljeni će putem e-pošte dobiti dodatne informacije i upute.

Radionica se provodi u sklopu projekata Science Comes to Town i Blue-connect 3.0.