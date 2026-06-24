Roditelji ovo često shvate prekasno: Sport djetetu daje puno više od medalje

Kada dijete u ranoj školskoj dobi krene u sport, bilo koji sport, to je jako dobra polazišna točka. Kroz sport dijete troši energiju, shvaća što je umor, uči što su dobri prehrambeni izbori, koliko je važan odmor kroz spavanje, kao i hidracija tijekom treninga.

Sport ga uči i što znači rješavanje zadataka, preuzimanje odgovornosti za ono što radi, ali i nečemu jednako važnom – socijalizaciji. Upoznaje druge osobe, drugu djecu, različite karaktere i različite načine razmišljanja.

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Trener je puno više od osobe koja vodi trening

Sport je uvelike važan jer postavlja jako dobre temelje svakom djetetu. Jednako važnu ulogu ima i trener, jer je on jednim dijelom i odgojitelj. Na taj način utječe na razvoj pojedinca i njegovo pripremanje za realne životne situacije.

Upravo se kroz sport stvara spremnost da se dijete, kada dođe u zrelu životnu fazu, zna nositi sa životnim situacijama. Naučilo je davati sve od sebe u rješavanju zadataka, a vrijeme uvijek pokaže da je to bio pravi put prema ostvarivanju bilo kojeg cilja.

Karakter se ne gradi preko noći

Sport je zato jako poželjan u ranoj školskoj dobi, kao i općenito u mladim danima osobe. Svi ti putokazi u pravilu grade osobu i karakter, ali je uče i prihvaćanju drugačijih karaktera.

Dijete kroz sport postaje svjesno da je svaki pojedinac, svaka osoba, imala svoj životni put. A upravo se taj životni aspekt najprirodnije može naučiti kroz sport.

