Roditelji osuđeni na po 17 godina zatvora zbog smrti dviju beba zakopanih u dvorištu

Presuda stiže godinu i pol nakon strašnog otkrića tijela dviju beba zakopanih u dvorištu obiteljske kuće blizu Novog Marofa. Varaždinski je sud zaključio da su grubo zanemarili svojih troje djece zbog čega su dvije bebe i preminule. Nepravomoćno su osuđeni na 17 godina zatvora i 40-godišnjak i njegova 35-godišnja supruga.

"Tri kaznena djela svaki, za teža kaznena djela dobili su osam godina pojedinačnu kaznu, devet godina pojedinačnu kaznu, za blaže su djelo dobili dvije godine, to su pojedinačne kazne svaki i izrečena je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 17 godina”, objasnio je sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Varaždinu Igor Pavlic.

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Suđenje je zbog zaštite djece bilo zatvoreno za javnost. Roditelji su živjeli po posebnim vjerskim pravilima, a i sad ih se, kako doznaje Dnevnik Nove TV, pridržavaju u istražnom zatvoru. Djeca nisu bila prijavljena, nisu ih vodili liječniku.

Drastična kazna

Pavlic je objasnio da roditelji nisu optuženi za ubojstvo, a za zanemarivanje djece, što je dovelo do njihove smrti predviđene su kazne od tri do 15 godina zatvora, a u slučaju trećeg djeteta od jedne do pet godina.

"Oni nisu optuženi da su svjesno htijući ubili djecu odnosno da su pristali na njihovu smrt već da su ih zanemarivali s posljedicom smrti, a što se tiče kazni, naravno, to je stvar zakonodavca, sudovi ne mogu sami određivati kazne, oni se kreću unutar zakonom propisanih okvira, ali to nije samo kazna, to je stupanj krivnje, to su olakotne, otegotne okolnosti”, pojasnio je Pavlic.

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan naglašava da je i zbog novih zakonskih izmjena za najteža djela Hrvatska među EU državama s najstrožim kaznama.

"Što se tiče same kazne koja je dosuđena, ako gledamo u rasponu, koja je predviđena za to kazneno djelo, zapravo se radi o najvećoj, ako se ne varam, kazni ikad izrečenoj za to kazneno djelo koje je prošle godine šokiralo cijelu hrvatsku javnost s razlogom, ali kažem što se tiče same kazne, ona je najdrastičnija", rekao je Habijan.

"Centar je promptno reagirao"

Nakon stravičnog otkrića, roditelji su bili u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela, a kad im je treće, najstarije dijete oduzeto, pušteni su na slobodu.

“Međutim, u međuvremenu je gospođa zatrudnila pa se ta opasnost ponovno aktualizirala i protiv njih je određen istražni zatvor. Nakon što je u zatvoru rodila, odbila je liječnički pregled i liječničku pomoć pa je Centar za socijalnu skrb, moram priznati, vrlo promptno reagirao i oduzeo dijete, tada je opasnost ponovno prestala postojati”, kazao je Pavlic.

No, odlukom višeg suda zadržani su u istražnom zatvoru u kojem sada moraju biti i zbog visoke kazne na koju su nepravomoćno presuđeni i na koju se i oni i tužiteljstvo mogu žaliti.