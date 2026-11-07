RODITELJI, OPREZ! Nasilnici koriste umjetnu inteligenciju za ucjenjivanje djece, otkrivena uznemirujuća praksa

Umjetna inteligencija sve se češće zloupotrebljava za izradu lažnih eksplicitnih fotografija djece, koje nasilnici zatim koriste za ucjenjivanje i prisiljavanje žrtava na slanje stvarnih fotografija.

Na ovaj zabrinjavajući oblik digitalnog nasilja upozorila je Abida Pehlić, predsjednica mostarske udruge Novi put iz susjedne BiH. Kako je objasnila za agenciju FENA, nasilje među djecom više nije ograničeno na školske hodnike i učionice. Sve se češće odvija na društvenim mrežama, gdje se počinitelji skrivaju iza lažnih profila, što dodatno otežava njihovo otkrivanje.

Djeci prijete objavom lažnih fotografija

Posebno zabrinjava zloupotreba umjetne inteligencije za stvaranje seksualno eksplicitnih fotografija koje prikazuju djecu, iako fotografije nisu stvarne, piše N1.

Prema riječima Pehlić, počinitelji takve fotografije šalju djeci i prijete njihovom objavom ako im žrtve ne pošalju svoje stvarne fotografije.

Djeca, osobito mlađa, često popuste pod pritiskom, nakon čega slijede nove ucjene i uznemiravanje.

Problem je i to što digitalno nasilje može trajati dugo nakon prvog incidenta. Fotografije, snimke i uvredljive poruke nastavljaju se širiti među vršnjacima, ostavljajući ozbiljne posljedice na psihičko zdravlje djece.

Najugroženija su djeca od 10 do 16 godina

Prema iskustvima udruge Novi put, među žrtvama vršnjačkog nasilja najčešće su djeca u dobi od 10 do 16 godina.

Pehlić ističe da je psihičko nasilje češće od fizičkog u slučajevima s kojima se udruga susreće. Nasilje se nerijetko događa u skupinama, pri čemu pojedina djeca sudjeluju zbog pritiska vršnjaka i želje da budu prihvaćena, piše N1.

Posebno su ranjiva djeca bez odgovarajuće obiteljske podrške, djeca bez roditeljske skrbi te ona iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

Kako roditelji mogu prepoznati problem?

Posljedice nasilja nisu uvijek odmah vidljive. Roditelji bi trebali obratiti pozornost na promjene u ponašanju djece, osobito ako primijete:

- Povlačenje u sebe i izbjegavanje druženja

- Strah od odlaska u školu

- Nesanice, nervozu i uznemirenost

- Slabiji školski uspjeh

- Gubitak samopouzdanja

- Pehlić naglašava da djecu treba poticati da nasilje odmah prijave roditeljima, nastavnicima, trenerima ili drugim odraslim osobama kojima vjeruju.

Također ih treba upozoriti da ne ulaze u rasprave s anonimnim počiniteljima i da ne šalju fotografije koje bi mogle biti zloupotrijebljene.

Više od 500 poziva za pomoć

Udruga Novi put tijekom 2026. godine zaprimila je više od 500 poziva na liniju za pomoć i podršku. Građani se najčešće obraćaju zbog obiteljskog, digitalnog i vršnjačkog nasilja.

Udruga pruža besplatnu psihosocijalnu i psihoterapijsku pomoć putem savjetovališta u Mostaru, mobilnih timova i internetskog savjetovanja.

Pehlić poručuje da su prevencija, edukacija i razvijanje empatije među djecom ključni za suzbijanje nasilja te da djeca moraju znati da imaju pravo na zaštitu i pomoć.