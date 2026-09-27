Roditelji, jeste li spremni za školu? U Splitu se održava besplatna tribina s pet stručnjaka

Školski dani donose brojne obveze, ali i pitanja za roditelje koji svojoj djeci žele pružiti podršku. Upravo njima namijenjena je javna tribina "3, 2, 1… Škola – jesmo li spremni?", koja će u Splitu okupiti stručnjake iz nekoliko područja važnih za dječji razvoj.

Tribina će se održati 30. rujna 2026. godine od 18 do 20 sati, u prostoru Razred Multimedijalnog kulturnog centra, na adresi Ulica slobode 28. Pristup prostoru je s istočnog ulaza, na trećem katu, a ulaz je slobodan.

Od nutricionizma i psihologije do logopedije

Na tribini će sudjelovati Mia Martinac Babić, magistra nutricionizma, Žana Pavlović, specijalistica školske i predškolske psihologije, te Danijela Perić Krstulović, socijalna pedagoginja i psihoterapeutkinja. Među gostima su i Emilija Ujević Tomšić, magistra logopedije, te Damir Znaor, kineziolog i mentalni trener. Okupljanje stručnjaka različitih profila prilika je da se o školskom razdoblju i potrebama djece razgovara iz više perspektiva, uz pitanja koja roditelje prate u svakodnevici.

Roditelji pozvani da pripreme pitanja i ideje

Tribina je namijenjena roditeljima učenika nižih razreda osnovne škole, a poziv na sudjelovanje prati i jasna poruka: "Roditelji, pripremite pitanja i ideje!" Svi zainteresirani tako će posljednjeg dana rujna imati priliku sudjelovati u susretu posvećenom djeci, roditeljima i izazovima školskih dana.