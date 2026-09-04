Roditelji izdvajaju više od 100 eura za izvanškolske aktivnosti. Splitska psihologinja upozorava: „Djeci treba biti dosadno“

Početak nove školske godine za roditelje ne znači samo kupnju bilježnica, pribora, tenisica i svega što su djeca tijekom ljeta prerasla. Rujan je i vrijeme ponovnog slaganja obiteljskog rasporeda, nogomet ponedjeljkom i srijedom, engleski utorkom, a tu su još ples, gimnastika, glazbena škola, plivanje, robotika...Ponuda izvanškolskih aktivnosti za osnovnoškolce nikad nije bila veća. Roditelji, želeći djeci omogućiti bavljenje sportom, druženje, učenje stranih jezika ili razvijanje talenata, nerijetko ih upisuju na više aktivnosti. No takav raspored, osim organizacijskog, predstavlja i financijski izazov.

Koliko košta izvannastavna aktivnosti?

Naime, kada se zbroje članarine, oprema, prijevoz, natjecanja i ostali popratni troškovi, aktivnosti mogu postati ozbiljna stavka u obiteljskom proračunu. Cijene sportskih aktivnosti ovise o klubu i broju treninga, a mjesečne članarine najčešće se kreću oko 50 eura. Tome treba pribrojiti troškove opreme, a kod djece koja se natječu i putovanja, kotizacije te turnire.

Među najčešćim izborima su i strani jezici, za koje grupni tečajevi stoje od 35 do 79 eura mjesečno. Sve su popularniji i ples, glazba, gluma, STEM i robotičke radionice te programiranje, pa roditelji za dvije aktivnosti jednog djeteta mjesečno lako izdvoje više od 100 eura.

Gradovi pokušavaju rasteretiti roditelje

Pojedini gradovi zbog toga uvode modele sufinanciranja. Split je ovog ljeta najavio sufinanciranje 50 posto mjesečne članarine za djecu u sportskim klubovima, do najviše 25 eura mjesečno po djetetu. Za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi predviđeno je pokrivanje punog iznosa članarine, do 50 eura mjesečno. Cilj mjere je rasteretiti obiteljske proračune, ali i omogućiti većem broju djece uključivanje u sportske aktivnosti.

No, uz pitanje koliko aktivnosti roditelji financijski mogu priuštiti, nameće se još jedno, koliko ih djeca zapravo mogu podnijeti?

O tome smo razgovarali s dječjom psihologinjom Žanom Pavlović, koja ističe da više aktivnosti ne znači nužno i više koristi za dijete.

Kada je riječ o osnovnoškolcima, Pavlović smatra da bi jedna aktivnost koju dijete samo odabere i u kojoj uživa trebala biti sasvim dovoljna.

„Roditeljima uvijek kažem da to bude jedna aktivnost koju dijete odabere i koju voli. Eventualno dvije aktivnosti tjedno, ali to bi bila nekakva zdrava mjera. Djeci osnovnoškolske dobi potrebna je ravnoteža. Treba im ostaviti vrijeme za školu, igru, odmor, obitelj, ali i dio dana koji neće biti ispunjen organiziranim sadržajima“, objašnjava psihologinja.

Problem nastaje kada aktivnosti, umjesto izvora zadovoljstva, postanu još jedna obveza koju dijete mora ispuniti.

„Kada dijete ima previše obveza, aktivnosti prestaju biti poticajne i motivirajuće te postaju izvor velikog stresa“, upozorava Pavlović.

Umor, nervoza i gubitak interesa znakovi su za uzbunu

Roditelji pritom mogu relativno brzo primijetiti da je dječji raspored postao pretrpan. Jedan od prvih znakova je gubitak interesa za aktivnost kojoj se dijete donedavno veselilo.

„Ako dijete gubi motivaciju za sport, strani jezik ili neku drugu aktivnost koju je prije voljelo, to može biti znak da je svega previše. Javljaju se umor i razdražljivost, dijete pokušava preskočiti odlazak na aktivnost, a mogu se pojaviti i poteškoće s koncentracijom i izvršavanjem školskih obveza. Dijete postaje iscrpljeno i nervozno, brzo plane, teško se smiruje i organizira te sve češće traži pauzu. Istodobno više nema dovoljno vremena za školu, igru, odmor, obitelj i slobodno vrijeme“, kaže Pavlović.

U rasporedu osnovnoškolca, naglašava psihologinja, svakoga bi dana trebalo ostaviti i vrijeme u kojem dijete nema nikakvu organiziranu obvezu.

„Potrebno im je sat do dva nestrukturiranog vremena dnevno. To je vrijeme u kojem dijete nema obvezu ni organiziranu aktivnost, nego prostor da samo odluči što će raditi. Upravo tako razvija kreativnost i uči samostalno organizirati svoje vrijeme“, ističe.

„Stvara se velik pritisak već od predškolske dobi“

Psihologinja upozorava da se potreba za popunjavanjem dječjeg rasporeda danas pojavljuje vrlo rano, još u predškolskoj dobi.

„Stvara se velik pritisak već od predškolske dobi. Susretala sam djecu koja i prije polaska u školu idu na dvije ili tri aktivnosti. Roditelji tako, često iz najbolje namjere, stvaraju pritisak, a u toj dobi djetetu je često sasvim dovoljna igra u prirodi ili parku“, govori naša sugovornica te upozorava da pretrpan raspored dugoročno može imati upravo suprotan učinak od onoga koji roditelji žele postići.

„Može dovesti do sagorijevanja, otpora prema obvezama, pa i teškoća u izvršavanju školskih zadataka. Dijete može razviti osjećaj da nije dovoljno dobro ako ne uspijeva sve stići i izvršiti. Ono najvrjednije što djeci danas možemo dati jesu naša prisutnost i vrijeme. Ona ne trebaju stalno nešto učiti. Djeca najbolje napreduju kada imaju strukturu, ali i kada imaju vremena za dosadu i odmor. Odmor je osobito važan u ranijoj školskoj dobi“, naglašava Pavlović.

Izvanškolske aktivnosti nedvojbeno imaju brojne prednosti, od kretanja i druženja do razvijanja interesa, talenata, discipline i samostalnosti. Problem nastaje kada između škole, domaćih zadaća, treninga, jezika i drugih obveza više ne ostane vremena za ono što djetinjstvo također treba sadržavati.

„Djeci trebaju aktivnosti, ali primjećujem da su često toliko opterećena školskim i izvanškolskim obvezama da imaju vrlo malo ili uopće nemaju slobodnog vremena“, zaključuje za kraj našeg razgovora Žana Pavlović.