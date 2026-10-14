RODITELJI I MALIŠANI ISPUNILI DVORANU U SPLITU: "Djeci ne trebaju savršeni roditelji" – evo što im je važnije

Pitanje "Radim li dovoljno za svoje dijete?" koje muči mnoge roditelje bilo je polazište najave prvog RASTI Summita u Splitu. U subotu, 10. listopada, u Tehnološkom parku Split roditelji su imali priliku potražiti odgovore stručnjaka, razmijeniti iskustva i sudjelovati u događanju na koje su mogli doći zajedno sa svojim najmlađima.

Prema riječima organizatorice Jozice Plastić, vlasnice i voditeljice BABYSTEPS Split, prvo splitsko izdanje ove besplatne konferencije nadmašilo je njezina očekivanja. Predavaonica je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a među posjetiteljima bili su roditelji s bebama i djecom do treće godine te brojni stručnjaci koji rade s djecom.

"S ponosom i velikim veseljem mogu reći da je sve prošlo i bolje od očekivanog! Predavaonica u Tehnološkom parku bila je ispunjena do posljednjeg mjesta. Imali smo predivnu energiju i jedno uistinu posebno, edukativno i zabavno jutro", govori Plastić.

Posebno ju je razveselilo okupljanje roditelja i stručnjaka oko zajedničkog cilja – dobrobiti i zdravog razvoja najmlađih.

Dječji smijeh kao dio konferencije

Uz teme razvoja dječjeg mozga, osjetila i motorike, hranjenja i gutanja, senzorne integracije te emocionalnih izazova roditeljstva, važan dio Summita bila je i atmosfera u kojoj su se obitelji mogle osjećati ugodno.

Dječji glasovi i smijeh pratili su predavanja, a organizatorica ističe kako je upravo prisutnost najmlađih događanju dala posebnu draž.

"Svi mi koji sudjelujemo u organizaciji i predavanjima svakodnevno radimo s djecom, tako da nam nije bilo neobično educirati roditelje dok se u pozadini čuje mali žamor i dječji smijeh; dapače, to je cijelom događaju dalo posebnu draž i simpatičnost", kaže Plastić.

Paralelno s predavanjima održavale su se senzomotoričke radionice i motorički poligoni koje su vodile voditeljice BABYSTEPS franšiza. Bebe i djeca istraživala su kroz pokret i igru te svladavala prepreke dok su roditelji pratili stručne sadržaje.

"Dojmovi roditelja, već na samoj konferenciji, bili su izvanredni. Mnogi su nam prilazili i isticali koliko im znači što su mogli opušteno slušati predavanja znajući da su djeca dobrodošla na ovakvom događanju", ističe organizatorica.

Znanje i podrška dostupni roditeljima

RASTI Summit od 2018. godine okuplja roditelje, odgojitelje, učitelje, terapeute, zdravstvene djelatnike i druge zainteresirane za rani razvoj djece. Koncept konferencije i BABYSTEPS programa osmislila je Ivana Štedul, a Plastić je njegovim dolaskom u Split željela povezati lokalne stručnjake i obitelji te im omogućiti dostupnu edukaciju i razmjenu iskustava.

Nakon održanog događanja zahvalila je predavačima Ivani Štedul, Corini Kržić, Ireni Knežević, Braci Boškoviću, Eli Škorić, Ivanu Lovriću, Ivani Grgić i Anamariji Marelji Ušljebrki na podijeljenom znanju i stručnosti.

Zahvalu je uputila i organizacijskom timu, svojem timu iz BABYSTEPS Split te voditeljicama BABYSTEPS franšiza koje su sudjelovale u organizaciji i vođenju radionica. Posebno je izdvojila I Ivanu Štedul zbog, kao i svoju obitelj.

"Ovakav uspjeh ne bi bio moguć bez divnih ljudi koji me okružuju. Iz dubine srca hvala svim predavačima Ivana Štedul, Corina Kržić, Irena Knežević, Braco Bošković, Ela Škorić, Ivan Lovrić, Ivana Grgić i Anamaria Marelja Ušljebrka koji su podijelili svoje neprocjenjivo znanje i stručnost.

Veliko hvala cijelom organizacijskom timu, mom timu iz BABYSTEPS Split i voditeljicama BABYSTEPS franšiza koje su unijele toliko truda, ljubavi i energije u radionice i organizaciju.

Neizmjerno hvala Ivani Štedul na povjerenju, mentorstvu i viziji te osmišljavanju koncepta koji mijenja živote mnogih obitelji.

Posebna i najteža zahvala ide mojoj obitelji i mom partneru Marinu koji mi je bio ogromna podrška tijekom zadnja perioda intenzivnog rada na organizaciji ove konferencije."

Želja je da Summit postane splitska tradicija

Za Plastić prvo izdanje konferencije predstavlja početak okupljanja zajednice koja će kontinuirano podupirati roditelje i rani razvoj djece.

"Želimo da ovo postane lijepa tradicija u Splitu! Moja je želja da se naš grad još snažnije okrene ranom razvoju i osiguravanju kvalitetnih programa za najmlađe od nula do tri godine", poručuje.

Upravo je podršku roditeljima isticala i u razgovoru uoči konferencije, uz poruku da djeci trebaju prisutni roditelji te svakodnevni trenuci igre, razgovora i povezivanja.

"Ovo je bio tek prvi, ali izuzetno snažan korak ka stvaranju zajednice koja aktivno podržava roditelje i ulaže u najranije djetinjstvo. Nadam se da se vidimo i dogodine!", zaključujeJozica Plastić, vlasnica i voditeljica Babysteps Split, organizatorica RASTI Summit konferencije u Splitu 2026.