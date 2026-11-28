Dugotrajno čekanje na prvi ortodontski pregled i početak liječenja već godinama predstavlja problem brojnim dalmatinskim obiteljima. Posebno je izražen u sredinama u kojima broj specijalista ortodoncije koji imaju ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje nije dovoljan da bi odgovorio na potrebe stanovništva. Roditelji se zbog toga nerijetko odlučuju na odlazak u druge gradove ili plaćanje pregleda i terapije u privatnim ordinacijama. Iz Zadra sada stiže zanimljiv podatak koji pokazuje da interesa među doktorima dentalne medicine za specijalizaciju iz ortodoncije svakako ima.

Čak 29 kandidata za jedno mjesto

Dom zdravlja Zadarske županije 25. rujna 2026. godine raspisao je javni natječaj za zapošljavanje jednog doktora dentalne medicine na neodređeno vrijeme, radi upućivanja na specijalizaciju iz ortodoncije. Na službenim stranicama ustanove objavljena je dokumentacija iz koje je vidljivo da se na natječaj prijavilo čak 29 kandidata. Ukupna bodovna tablica, datirana 11. studenoga, potvrđuje da je najbolje rangirani kandidat ostvario 73,80 bodova, dok drugoplasirani ima 69,74 boda. Konačnu odluku o odabiru specijalizanta u dostupnoj dokumentaciji zasad nismo pronašli.

Prema pisanju zadarskog portala 057info, nedostatak ortodonata u javnom zdravstvenom sustavu predstavlja dugogodišnji problem zbog kojeg dio zadarskih roditelja s djecom odlazi na preglede u druge gradove, među kojima se posebno ističe Šibenik. Takva putovanja za obitelji ne znače samo dodatne financijske troškove, nego i potrebu za organizacijom prijevoza te izostancima s nastave i radnog mjesta. Ortodontsko liječenje obično podrazumijeva niz kontrolnih pregleda tijekom duljeg razdoblja, pa udaljenost ordinacije može predstavljati dodatno opterećenje. Posebno su pogođene obitelji kojima privatno financiranje terapije nije lako dostupno.

Novi ortodont neće odmah riješiti problem

Specijalističko usavršavanje iz ortodoncije traje tri godine, što znači da ni nakon završetka natječaja građani ne mogu očekivati trenutačno povećanje broja specijalista. Odabir kandidata predstavlja dugoročno ulaganje u zdravstveni kadar, čiji će puni učinak biti vidljiv tek nakon završetka specijalizacije. Velik broj prijavljenih kandidata istodobno otvara pitanje postoji li prostor za odobravanje većeg broja specijalizacija u sredinama u kojima su liste čekanja posebno duge. Za odgovor na to pitanje potrebno je analizirati kadrovske potrebe, financiranje specijalizacija i mogućnosti njihova provođenja.

Koliko se na ortodonta čeka u ostatku Dalmacije?

Dostupnost ortodontskih usluga važno je pitanje i za stanovnike Splitsko-dalmatinske županije, posebno otoka i Dalmatinske zagore, odakle je za mnoge specijalističke preglede potrebno putovati u veća središta. Za potpunu sliku potrebno je utvrditi koliko ortodonata trenutačno ima ugovor s HZZO-om, koliko je djece na listama čekanja te koliki je prosječan rok od prvog pregleda do početka terapije. Aktualni podaci o čekanju nisu navedeni u objavljenoj dokumentaciji zadarskog natječaja. Činjenica da se za samo jedno mjesto prijavilo čak 29 doktora dentalne medicine svakako je dobar povod za širu raspravu o planiranju specijalističkih kadrova u Hrvatskoj.