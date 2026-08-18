Roditelji, djeci ne trebaju medalje pod svaku cijenu: Ovo je ono što im sport mora ostaviti za cijeli život

Bliži se nova trenažna sezona, kraj ljetnih praznika za djecu i mlade te povratak školskim, sportskim i drugim svakodnevnim obavezama.

Prvi trening nove sezone nije samo početak novog poglavlja. On je na neki način i pokazatelj svega što je mladi sportaš radio prethodnih tjedana – ne samo koliko se odmorio, nego i koliko je radio na sebi i napredovao.

Ljetni praznici idealno su vrijeme za razvoj onih sposobnosti i navika za koje tijekom pune natjecateljske i školske sezone često nema dovoljno vremena. Nažalost, mnoga djeca i mladi taj period ne iskoriste u smjeru vlastitog razvoja.

Sport nije samo rezultat

S početkom nove trenažne sezone, uz treninge i školske obaveze, važno je ponovno osvijestiti što bi trebao biti primarni cilj bavljenja sportom u dječjoj i mladenačkoj dobi.

Sport je prije svega prilika da dijete razvija svoje tijelo, nauči se kvalitetno i koordinirano kretati te upozna vlastite mogućnosti.

Ali njegov značaj tu ne prestaje.

Kroz trening dijete uči kako reagirati na uspjeh, kako prihvatiti pogrešku i kako se nositi s porazom. Upravo zato razvoj mladog sportaša ne možemo i ne smijemo mjeriti isključivo pobjedama, medaljama i rezultatima.

Što dijete zapravo treba dobiti od treninga?

Puno je važnije postaje li dijete kroz godine bavljenja sportom samostalnije, discipliniranije i sigurnije u sebe.

Sport bi mu trebao pomoći u stvaranju zdravih životnih navika i razumijevanju važnosti redovitog treninga, kvalitetnog sna, pravilne prehrane i brige o vlastitom tijelu.

Rezultat na semaforu traje jedan dan. Medalja će možda završiti na polici.

Ali navike koje dijete izgradi, odnos prema radu, sposobnost da nakon pogreške nastavi dalje i sigurnost koju stekne kroz sport mogu ga pratiti čitav život.

Ne mora svako dijete postati profesionalac

I možda najvažnije od svega – sport dijete treba veseliti.

Ne mora svako dijete postati profesionalni sportaš. Ne mora osvajati medalje, rušiti rekorde niti graditi profesionalnu karijeru.

Na to u konačnici često ne možemo ni utjecati.

Ali možemo utjecati na ono što će dijete ponijeti iz godina provedenih na treninzima kada jednog dana odraste.

Ako iz sporta izađe zdravije, odgovornije, samostalnije, upornije i sigurnije u sebe – onda je sport ispunio jednu od svojih najvažnijih uloga.

Jer najveća pobjeda mladog sportaša možda se uopće ne nalazi na semaforu.