Roditelj koji ubije vlastito dijete: Što se događa prije najstrašnijeg zločina i mogu li se tragedije spriječiti?

Filicid označava ubojstvo vlastitog djeteta od strane roditelja, a sama riječ dolazi od latinskih riječi filius i filia (sin i kći) te nastavka cidium (ubiti). U kriminologiji, psihijatriji i forenzičkoj psihologiji filicid se smatra jednim od najtežih i društveno najšokantnijih oblika nasilja jer potpuno ruši temeljnu društvenu pretpostavku da roditelj štiti dijete.

Filicid nije jedinstvena kategorija, nego obuhvaća više oblika ubojstava djece unutar obitelji. U literaturi se razlikuju:

neonaticid – ubojstvo novorođenčeta unutar prvih 24 sata života (čedomorstvo)

infanticid – ubojstvo djeteta mlađeg od jedne godine

filicid u užem smislu – ubojstvo starijeg djeteta od strane roditelja

Iako je riječ o rijetkom kaznenom djelu, posljedice su izrazito traumatične i za obitelj i za društvo u cjelini. Stručnjaci ističu da filicid gotovo nikada ne nastaje "iznenada", nego mu često prethode:

dugotrajno obiteljsko nasilje

psihičke teškoće roditelja

prijetnje

socijalna izolacija

partnerski sukobi

zanemarivanje djece ili

raniji kontakti sa sustavom socijalne skrbi i policijom

Povijest filicida

Ovaj zločin postoji još od antičkih vremena. U starom Rimu otac je imao gotovo apsolutnu vlast nad obitelji, uključujući i pravo odlučivanja o životu djeteta. U antičkim društvima djeca su se ponekad ubijala zbog:

siromaštva

invaliditeta

neželjenog spola ili

izvanbračnog rođenja

Tema filicida prisutna je i u književnosti i mitologiji. Najpoznatiji primjer je Medeja, koja, prema grčkom mitu, ubija vlastitu djecu kako bi se osvetila suprugu Jazonu. Zbor, koji je karakterističan za grčke tragedije, donosi veći dio izložbe i poetično objašnjava teme, ali se još uvijek odnosi na skup likova. U slučaju Medeje Zbor čine žene iz Korinta. Odnos Zbora i Medeje jedan je od najzanimljivijih odnosa zborskih protagonista u cijeloj grčkoj drami. Žene su naizmjenično užasnute i očarane Medejom: nema sumnje da je otišla predaleko i počinila najstrašnije moguće djelo za majku, a zbog toga stječe Zborovo sažaljenje i osudu. Euripid opisuje Medeju kroz potpuno suprotstavljene okolnosti i osjećaje – Medejinu mržnju prema Jazonu i želju za osvetom.

Filicid se zato često povezuje s ekstremnim emocijama:

osvetom

osjećajem poniženja

gubitkom kontrole ili

psihičkim slomom

Vrste filicida

Američki psihijatar Phillip Resnick razvio je jednu od najpoznatijih klasifikacija filicida. On razlikuje nekoliko osnovnih tipova:

1. Altruistički filicid

Roditelj vjeruje da spašava dijete od patnje ili opasnosti. Često je povezan s teškom depresijom ili suicidalnim mislima.

2. Psihotični filicid

Povezan je s psihozom, halucinacijama ili gubitkom kontakta sa stvarnošću. Roditelj može imati deluzije ili vjerovati da dijete predstavlja prijetnju.

Najpoznatiji primjer je Andrea Yates iz SAD-a, koja je 2001. godine utopila petero djece tijekom teške postporođajne psihoze. Slučaj je postao jedan od najpoznatijih primjera povezanosti teških psihičkih bolesti i filicida.

3. Filicid neželjenog djeteta

Najčešće je povezan s novorođenčadi, skrivenom trudnoćom, siromaštvom ili socijalnom izolacijom.

4. Slučajni filicid

Dijete umire kao posljedica zlostavljanja ili pretjeranog kažnjavanja, bez izravne namjere ubojstva.

5. Osvetnički filicid

Jedan roditelj ubija dijete kako bi kaznio ili emocionalno uništio drugog roditelja. Ovaj oblik posebno je povezan s prekidima veza, ljubomorom, borbom za skrbništvo i osjećajem gubitka kontrole.

Filicid i obiteljsko nasilje

Stručna literatura pokazuje da su mnogi počinitelji filicida prethodno bili nasilni prema partnerici ili djeci. Upravo se zato filicid često promatra kao dio šire dinamike obiteljskog nasilja. Kod muških počinitelja češće se pojavljuju posesivnost, ljubomora, potreba za kontrolom, nasilje prema partnerici i osveta nakon prekida veze. Kod žena literatura češće spominje tešku depresiju, psihozu, socijalnu izolaciju i postporođajne poremećaje. Stručnjaci upozoravaju da se dio slučajeva nasilja nad djecom događa kao produžetak partnerskog nasilja – kada roditelj želi emocionalno uništiti drugog roditelja koristeći dijete kao sredstvo osvete.

Filicid i psihijatrija

Iako se filicid često povezuje s mentalnim bolestima, istraživanja pokazuju da nisu svi počinitelji psihotični ili teško psihički bolesni. Neki počinitelji djeluju planski, skrivaju nasilje, imaju povijest kontrole i zlostavljanja ili vide dijete kao produžetak partnera, a ne kao zasebnu osobu. Zato psihijatri upozoravaju kako filicid nije moguće objasniti samo psihijatrijskim faktorima, nego i društvenim normama, obrascima moći, obiteljskim odnosima, ekonomskim stresom i kulturom nasilja.

Filicid i family annihilation (obiteljsko uništenje)

Poseban oblik ekstremnog nasilja je tzv. "obiteljsko uništenje", odnosno ubojstvo cijele obitelji od strane jednog člana obitelji, najčešće muškarca. Takvi slučajevi uključuju partnericu, djecu, a ponekad i samoubojstvo počinitelja. Kriminolozi navode da su motivi često osjećaj propasti, financijski problemi, gubitak statusa ili potreba za potpunom kontrolom. No ima iznimaka. Jedna stravična tragedija iz travnja ove godine još potresa gradić Catanzaro na jugu Italije. Prema dostupnim informacijama, majka je s balkona bacila svoju četveromjesečnu bebu, četverogodišnje dijete te šestogodišnju kćer, nakon čega je i sama skočila. Nažalost, majka i dvoje mlađe djece preminuli su na licu mjesta. Najstarija djevojčica preživjela je pad, ali se nalazi u kritičnom stanju na odjelu intenzivne njege, gdje se liječnici bore za njezin život. U trenutku tragedije suprug i otac djece nalazio se u stanu. Prema navodima, on je spavao i nije čuo što se događa sve dok ga nije probudila buka s ulice. Kada je sišao ispred zgrade, zatekao je stravičan prizor koji je nemoguće opisati riječima. Ova tragedija još jednom otvara bolna pitanja o postporođajnoj depresiji i problemima mentalnog zdravlja, koji često ostaju skriveni iza zatvorenih vrata naizgled sretnih obitelji. Spomenimo još da je obitelj bila dobro situirana, a iz majčine ruke na hladnom betonu policija je izvukla krunicu.

Preventabilnost filicida

Oni koji se bave ovim – teško je samo reći – problemom naglašavaju da su mnogi slučajevi potencijalno preventabilni. Najvažniji faktori prevencije uključuju:

rano prepoznavanje nasilja

suradnju policije, škola i socijalne skrbi

liječenje psihičkih poremećaja

zaštitu žrtava obiteljskog nasilja

ozbiljno shvaćanje prijetnji prema djeci

Posebno se ističe potreba za:

procjenom rizika u obiteljima s nasiljem

praćenjem prijetnji ubojstvom i samoubojstvom te

boljom zaštitom djece tijekom konfliktnog razvoda ili prekida veze

Filicid predstavlja jedan od najekstremnijih oblika nasilja u obitelji. Njegovi uzroci pokazuju složenu povezanost psiholoških, društvenih i obiteljskih čimbenika. Suvremena istraživanja upozoravaju da filicid često nije izoliran čin "ludila", nego završna faza dugotrajnog nasilja, kontrole, psihičke krize ili raspada obiteljskih odnosa. Podsjeća li vas na femicid? Da, i zato se na filicid, kao i na femicid, gleda kao na preventabilna ubojstva, samo što društvo još nije dovoljno osviješteno. Upravo zato stručnjaci naglašavaju važnost ranog prepoznavanja rizika i učinkovitije institucionalne zaštite djece.

Najpoznatiji filicidi i pokušaji filicida posljednjih godina u Hrvatskoj i Europi

Zagreb (2021.)

Austrijski državljanin Harold Kopitz (57) prije šest godina počinio je nerazjašnjen monstruozni zločin. U podstanarskom stanu u zagrebačkim Mlinovima ubio je svoje troje djece, stavivši im 30 tableta diazepama u topli kakao koji su popili. Na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je osuđen na 50 godina zatvora. U suđenju iza zatvorenih vrata, koje je isti dan počelo i završilo, Kopitz je priznao krivnju za trostruko teško ubojstvo. U zatvoru je 2022. počinio samoubojstvo.

Slučaj Pag (2019.)

Pedesetpetogodišnji Josip Rođak tijekom noći je bacio svoje četvero malodobne djece s balkona kuće. Nakon toga rekao je supruzi da je ubio djecu i otišao se sam prijaviti policiji. Djeca su, u dobi od tri, pet, sedam i osam godina, srećom, zahvaljujući brzoj liječničkoj intervenciji, preživjela taj suludi čin te su se, iako teško ozlijeđena, sva oporavila. Troje od njih bilo je teško ozlijeđeno, a jedno i životno ugroženo.

Sudac Ivan Marković, obrazlažući presudu, naveo je kako je Rođak djelomice priznao počinjenje kaznenog djela, da je nad njim provedeno opsežno psihijatrijsko vještačenje te da je bio bitno smanjeno ubrojiv jer mu se nagomilava tekućina u moždanoj ovojnici. Osuđen je na 30 godina, a jedna od otegotnih okolnosti bila je i činjenica da je prekršio uvjetnu osudu. Također mu je dodana obvezna psihijatrijska mjera.

Smrt dvogodišnje Nikoll Mekaj (2022.)

Malenoj Nikoll 4. travnja 2021. godine u Klaićevoj bolnici isključeni su aparati nakon što su liječnici u četverodnevnoj borbi izgubili bitku za njezin tek započeti život. Malena je preminula jer ju je premlatila vlastita majka. Pet godina kasnije jedine pravomoćne presude odnose se na njezine roditelje. Majka Mirela dobila je 13, a otac Danijel 7 godina zatvora. Nadležno ministarstvo 2022. godine prvi je put u povijesti podnijelo kaznene prijave protiv dvije psihologinje i jedne socijalne radnice iz CZSS-a Nova Gradiška zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela nesavjesnog rada u službi. Do danas nema informacija o osuđujućoj presudi protiv socijalnih radnika. Tadašnji ravnatelj Centra za socijalnu skrb u Novoj Gradiški nakon Nikollina smrti dobio je otkaz.

Slučaj iz Međimurja (2024.)

U javnosti je odjeknuo slučaj smrti malog djeteta nakon dugotrajnog zanemarivanja i nasilja unutar obitelji. Istraga je obuhvatila roditelje, uvjete života djeteta te moguće propuste nadležnih službi. Slučaj je otvorio pitanje "nevidljive djece" iz socijalno ugroženih sredina.

Slučaj "djevojčice iz Klaićeve" (2021.)

Dvogodišnje dijete dovezeno je u Klaićevu s teškim ozljedama koje su upućivale na dugotrajno zlostavljanje. Liječnici su posumnjali na kronično fizičko nasilje, zanemarivanje i dugotrajno zlostavljanje unutar obitelji.

Čedomorstva u okolici Zagreba (više slučajeva)

Posljednjih godina zabilježeno je više slučajeva smrti novorođenčadi povezanih sa skrivenim trudnoćama, porodom bez medicinske pomoći, socijalnom izolacijom majki i psihičkim krizama. Takvi se slučajevi često povezuju s neonaticidom, strahom od okoline i nedostatkom institucionalne podrške.

Slučaj iz Pule (2022.)

Otac je teško ozlijedio malo dijete tijekom obiteljskog nasilja. Istraga je pokazala dugotrajne konflikte i nasilne obrasce ponašanja u obitelji. Primjer je otvorio pitanje koliko djeca ostaju "skrivene žrtve" partnerskog nasilja.

Slavonija (2020.)

Maloljetno dijete umrlo je nakon dugotrajnog zanemarivanja i neadekvatne skrbi. U javnosti se raspravljalo jesu li škole i socijalne službe trebale ranije reagirati te koliko je teško prepoznati kronično zanemarivanje djece.

Rijeka (2019.)

Majka je tijekom psihičke krize pokušala usmrtiti dijete i sebe, no dijete je preživjelo. S kakvim psihičkim posljedicama? Tada su stručnjaci slučaj povezivali s teškim psihičkim poremećajem, depresijom i izostankom pravodobne psihijatrijske pomoći.

Varaždin (2023.)

Otkriven je slučaj dugotrajnog fizičkog kažnjavanja djece koje je završilo teškim ozljedama. Policija i socijalne službe istraživale su obrasce obiteljskog nasilja i ranije prijave sukoba u obitelji.

Zagreb (2025.)

Prošle godine otac je toliko snažno tresao svoju bebu da je dijete zadobilo frakturu lubanje, krvarenje u mozgu i prijelome kralježaka te završilo u induciranoj komi.

Zagreb (2022.)

Nekad okolina ipak reagira. Tako su prolaznici prijavili muškarca koji je šamarao, tresao i čupao kosu svojoj petogodišnjoj curici ispred jedne zagrebačke trgovine. Policija ga je uhitila zbog nasilja u obitelji.

Zagreb (2026.)

Imamo i psihičko zastrašivanje. Pijani otac prije četiri godine uzeo je svom sinu tablet iz ruke jer mu je smetalo što ovaj na njemu igra igrice te mu je prijetio da će mu uzeti tablet i baciti ga kroz prozor, kao i da bi on "mogao letjeti". Sud je to kvalificirao kao psihičko nasilje u obitelji.

Arthur Labinjo-Huges (UK, 2020.)

Šestogodišnji dječak umro je nakon dugotrajnog zlostavljanja od oca i maćehe. Slučaj je izazvao snažne reakcije javnosti i rasprave o propustima socijalnih službi tijekom pandemije.

Familicid u Nantesu (Francuska, 2019.)

Otac obitelji ubio je suprugu i djecu te nestao. Francuski mediji slučaj su povezivali s ekonomskim problemima, raspadom obiteljskog života i kontrolom nad obitelji. Na kraju treba naglasiti da su do javnosti uglavnom doprli samo najekstremniji slučajevi filicida, oni koji su svojom brutalnošću potresli cijelo društvo. Iza zatvorenih vrata mnogih obitelji često ostaju skriveni psihičko i fizičko zlostavljanje, zanemarivanje, prijetnje i dugotrajna, mučna patnja djece o kojoj okolina ne zna ama baš ništa. U brojnim sredinama i dalje su prisutni strah od osude, sramota i za naše društvo tako tipično pitanje "što će susjedi reći", zbog čega se nasilje prešućuje, prikriva i relativizira sve dok ne bude prekasno. Upravo ta šutnja često postaje jedan od najopasnijih saveznika nasilja. Većinu ovih tragedija možda ne bi bilo moguće potpuno spriječiti, ali mnoge bi se mogle ranije prepoznati, ublažiti ili bi se mogao spriječiti njihov najteži ishod kada bi postojalo više svijesti, manje šutnje i odlučnija reakcija obitelji, okoline i institucija.

Članak je objavljen uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije iz Programa poticanja novinarske izvrsnosti