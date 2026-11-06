"Rodija san se u Splitu, živin u Splitu i još san živ": Bio je policajac, mornar i novinar, a postao je glazbena legenda

Split je oduvijek imao svoje osebujne likove, ali malo je onih koji su toliko odudarali od okoline kao Toma Bebić. S dugom kosom, bradom, mornarskom majicom i lulom, izgledao je kao čovjek koji je upravo sišao s broda. Iza te neobične vanjštine skrivao se iznimno kreativan umjetnik, oštar kritičar društva i čovjek koji nije pristajao na kompromise.

Bio je istodobno zaljubljen u svoj grad i razočaran njegovim promjenama. Nije se uklapao u očekivanja publike, glazbene industrije ni kulturnog establišmenta. Upravo je zato danas, više od tri desetljeća nakon smrti, ostao simbol nekog drukčijeg, slobodnijeg Splita.

Od mornarice i policije do novinarstva

Životni put Tome Bebića bio je sve samo ne uobičajen. Godine 1955. završio je Mašinsku podoficirsku školu u Puli, nakon čega je služio u mornarici. Tijekom života promijenio je niz zanimanja, među kojima su bili poslovi u policiji i novinarstvu.

U policiji je radio od 1963. do 1964. godine, a potom je od 1965. do 1969. bio novinar Slobodne Dalmacije. Zbog zdravstvenih razloga umirovljen je 1973. godine, no njegovo stvaralaštvo time nije prestalo.

Njegova biografija svjedoči o čovjeku koji nije mogao mirno ostati unutar jedne profesije. Zanimao ga je život u svim njegovim oblicima, od svakodnevnih sudbina običnih ljudi do velikih pitanja ljudske slobode, društvene nepravde i prolaznosti.

Pjevao je drukčije od svih

Toma Bebić nije imao glas koji se mogao usporediti s uglađenim festivalskim izvođačima. Njegov hrapavi bariton, recitiranje, uzvici i neočekivani glazbeni prijelazi bili su potpuna suprotnost konvencionalnoj dalmatinskoj pjesmi.

Među njegovim najpoznatijim skladbama nalaze se "Leute moj", "Nevera", "Oya noya", "Ča smo na ovon svitu", "Marčelina" i "Tu-tu, auto, vrag ti piz odnija".

Pjesma "Leute moj" iz 1972. godine posebno je obilježila njegovu karijeru. U njegovoj glazbi more nije bilo samo romantična kulisa, nego prostor ljudskih sudbina, gubitaka, nostalgije i otpora.

Objavio je samo dva studijska albuma, "Volite se ljudožderi" 1976. i "Oya noya..." 1980. godine. Ipak, njihov utjecaj pokazao se znatno većim nego što bi se moglo zaključiti iz tako skromne diskografije.

Split je volio, ali mu nije štedio kritike

Njegov odnos sa Splitom bio je posebno zanimljiv. Volio je grad u kojem se rodio, njegove ljude, ulice i nekadašnji način života, ali nije skrivao razočaranje promjenama koje su ga zahvaćale.

U jednom od svojih poznatih razgovora prisjetio se kako su ga sugrađani pokušavali pretvoriti u gradskog ridikula.

"Htjeli su me malo uvatit za ridikula, ali nisam se dao", govorio je Bebić.

Smetalo mu je nestajanje starog Splita. Žalio je za murvom na Hajdukovu igralištu, fontanama na Pazaru i u Varošu te drugim detaljima koji su za njega predstavljali identitet grada.

Upravo u tome leži jedna od najvećih posebnosti njegova stvaralaštva. Nije idealizirao Split niti mu se dodvoravao. Volio ga je dovoljno snažno da bi ga mogao kritizirati.

Umjetnik koji je bio ispred svojeg vremena

Osim glazbom, Bebić se bavio poezijom, aforizmima, slikarstvom i umjetničkim performansom.

Njegova zbirka aforizama "Volite se ljudožderi", objavljena 1970. godine, pokazala je njegovu sklonost ironiji, društvenoj kritici i provokaciji. Pisao je o ljudskoj gluposti, licemjerju, nasilju, ljubavi i slobodi.

"Rodija san se u Splitu, živin u Splitu i još san živ" - jedan je od najpoznatijih aforizama iz zbirke.

U njegovu stvaralaštvu bilo je elemenata koje danas povezujemo s alternativnom umjetnošću, eksperimentalnom glazbom i performansom. U vrijeme kada su glazbenom scenom dominirali strogi žanrovski obrasci, Bebić je namjerno rušio granice.

Njegova umjetnost nije uvijek bila laka za razumijevanje. Ponekad je bila gruba, ponekad nježna, a nerijetko istodobno smiješna i bolna.

Upravo je zbog te nepredvidljivosti stekao status jednog od pionira hrvatske alternativne glazbe. Njegov se utjecaj poslije prepoznavao i kod splitskih glazbenika poput Marijana Bana i sastava TBF.

Otišao je prerano, ali je ostavio neizbrisiv trag

Toma Bebić preminuo je 4. veljače 1990. godine u Splitu, u 55. godini života, ne dočekavši svoj 55. rođendan.

Za života nije uživao priznanje razmjerno svojoj originalnosti, ali je nakon smrti njegovo stvaralaštvo dobilo novu publiku. Njegove pjesme, stihovi i aforizmi nastavili su živjeti, a njegov lik postao je jedan od simbola splitske umjetničke nekonvencionalnosti.

Danas, na 91. godišnjicu njegova rođenja, vrijedi se prisjetiti čovjeka koji nije želio biti ni zvijezda ni gradska atrakcija..