Rođendansko slavlje na Poljudu: Novi Hajdukov veznjak puni 26 godina

Novi Hajdukov veznjak Alberto del Moral danas ima poseban razlog za slavlje – španjolski nogometaš slavi svoj rođendan.

Del Moral je ovog ljeta stigao na Poljud kao novo pojačanje splitskog kluba. Veznjak je potpisao ugovor s Hajdukom do ljeta 2028. godine, a u bijeli dres dolazi nakon nastupa za španjolski Real Oviedo.

Rođen je 20. srpnja 2000. godine u Villacañasu u Španjolskoj, a nogometni put gradio je kroz mlađe uzraste i španjolske klubove. Prije dolaska u Hajduk nastupao je za Real Oviedo, a ranije je bio član i drugih španjolskih momčadi.

Hajduk je u njemu prepoznao igrača koji može dodatno ojačati sredinu terena, a navijači od 26-godišnjeg Španjolca očekuju da svojim znanjem, energijom i iskustvom doprinese momčadi u novoj sezoni.

Povodom rođendana, Del Moralu su upućene brojne čestitke, a najbolji dar za novog igrača Hajduka svakako bi bio uspješan početak avanture u bijelom dresu