Roda iz Makarske bila je propucana, evo u kakvom je stanju sada

Priča o mladoj rodi koja je posljednjih dana privlačila pažnju u Makarskoj dobila je novi nastavak. Nakon što je prekjučer uhvaćena i zbrinuta, odvedena je veterinaru, gdje je potvrđeno da je bila propucana. Dobra vijest je da metak nije zahvatio kost, a rana se već počela oporavljati.

Rana je već danas puno bolje nego jučer. Iz nje sam izvadila komadić drveta koji je vjerojatno ostao kada je nakon ranjavanja zakačila grane stabla. Nakon što sam ga izvadila, rana se počela zatvarati i više se ne gnoji. Isprala sam je 3-postotnim hidrogenom i posprejala, a danas ju je pregledala i veterinarka, rekla je volonterka AWAP-a Anamaria Okrst Melvan.

Veterinarski pregled potvrdio je da je roda propucana, ali i donio najvažniju dobru vijest, kost nije zahvaćena.

„Dobila je antibiotike koje će uzimati sedam dana, kao i terapiju za ranu. Metak je prošao kroz meso i srećom nije zahvatio kost. Pri padu je zakačila grane stabla i od toga je očito ostao i komadić drveta u rani. Kad se rane oporave, moći će ponovno letjeti. Nakon terapije, kada malo ojača, ide u AWAP na prezimljavanje“, istaknula je Okrst Melvan.

Mlada roda tako sada nastavlja sedmodnevnu terapiju i oporavak, nakon čega je planiran njezin odlazak u AWAP-ovo utočište. Da se nakon svega ipak osjeća bolje pokazala je i tijekom posjeta veterinaru. Prošetala je ordinacijom, počela uređivati perje, a na kraju videa ostavila je veterinaru i mali „pozdrav“ na pločicama, piše Podbiokovom.