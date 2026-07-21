Rock legende i tisuće bajkera okupili se zbog Luke i Ante. Nakon velikog humanitarnog moto susreta pomoć je i dalje potrebna

Dvije večeri ispunjene rock glazbom, tisućama motocikala i pozitivnom atmosferom obilježile su 10. i 11. srpnja Trilj, gdje je Moto klub "Noćni jahači" organizirao 24. humanitarni moto susret "Zajedno za naše dečke".

Ovogodišnja manifestacija imala je za cilj prikupiti sredstva za nastavak liječenja i rehabilitacije dvojice teško stradalih triljskih motociklista, Luke i Ante, koji se već godinu dana bore s posljedicama prometne nesreće.

Glazbeni program prve večeri otvorila je grupa Pojave, nakon koje je na pozornicu izašlo legendarno Atomsko sklonište. Njihovi bezvremenski hitovi rasplesali su publiku i stvorili odličnu atmosferu za početak humanitarnog vikenda.

Subota je donijela vrhunac manifestacije. Nakon nastupa grupe Pojave pozornicu su preuzele Divlje jagode, a već prvi taktovi pjesme Motori izazvali su oduševljenje publike. Tijekom večeri nizali su se hitovi poput Jedina moja i Krivo je more, dok je za završetak programa i dobro raspoloženje do ranih jutarnjih sati bio zadužen bend Visoki napon.

Uz brojne motocikliste iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, manifestaciju su u velikom broju posjetili i građani Trilja i okolice. Kupnjom ulaznice svaki je posjetitelj dao svoj doprinos humanitarnoj akciji i podržao Luku i Antu na njihovu putu oporavka.

Predsjednik Moto kluba "Noćni jahači" Tonći Odrljin - Bili zahvalio je svima koji su podržali ovogodišnji moto susret.

"Koristim prigodu zahvaliti svima koji su se odazvali ovoj humanitarnoj akciji. Posebno zahvaljujem Gradu Trilju koji od prvoga dana financijski i logistički podupire rad našega kluba i naše humanitarne projekte. Ovogodišnji moto susret bio je poseban jer su se u njegovu pripremu uključili brojni članovi prijateljskih moto klubova Divlje svinje, Surferi, Saranjsek-Zagora i mnogi drugi motoristi koji su ujedno i prijatelji Luke i Ante. Veliko hvala svim našim sponzorima, tvrtkama, obrtnicima, donatorima i pojedincima koji su svojim doprinosom omogućili da sve bude besprijekorno organizirano i spremno za prihvat velikog broja posjetitelja", rekao je Odrljin.

Dodao je kako upravo ovakve akcije potvrđuju koliko zajedništvo može biti snažno kada je nekome potrebna pomoć te da su prijateljstvo, solidarnost i humanost vrijednosti koje povezuju motocikliste, ali i cijelu lokalnu zajednicu.

Cijeli prihod ide za liječenje Luke i Ante

Sav prihod od ovogodišnjeg moto susreta namijenjen je liječenju i rehabilitaciji Luke i Ante.

Iza njih su brojni operativni zahvati, terapije i mjeseci rehabilitacije, no njihov oporavak još traje. Kontinuirana medicinska skrb, specijalističke terapije i rehabilitacijski programi predstavljaju velik financijski teret, zbog čega su članovi Moto kluba "Noćni jahači" ovogodišnji susret u cijelosti posvetili svojim prijateljima.

Humanitarna akcija traje do 31. srpnja 2026. godine, a svi koji žele pomoći mogu to učiniti uplatom na poseban donacijski račun otvoren isključivo za potrebe ove akcije.

Donacijski račun: IBAN: HR9624070001500017092 BIC (SWIFT): OTPVHR2X

Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da, u skladu sa svojim mogućnostima, podrže akciju jer svaka donacija predstavlja korak bliže nastavku liječenja i oporavka dvojice triljskih motociklista.

Gotovo četvrt stoljeća humanitarnog rada

Moto klub "Noćni jahači" osnovan je 2000. godine i danas je jedan od neprepoznatljivijih moto klubova u Dalmaciji kada je riječ o humanitarnom djelovanju. Njihovi moto susreti od samih početaka imaju humanitarni karakter, a tijekom gotovo 25 godina rada prikupili su i donirali desetke tisuća eura za pojedince, obitelji, zdravstvene ustanove i udruge.

Njihova pomoć stizala je djeci kojoj je bilo potrebno liječenje, obiteljima slabijeg imovinskog statusa, osobama s invaliditetom te brojnim sugrađanima koji su se našli u teškim životnim okolnostima.

Među najznačajnijim projektima izdvajaju se donacije medicinske opreme KBC-u Split, nabava slušnog pomagala za Centar Juraj Bonači u Sinju, pomoć pri izgradnji crkve u Košutama i Vukovarskog vodotornja, kupnja pametne ploče za Osnovnu školu Trilj, financiranje školskih udžbenika za djecu slabijeg imovinskog statusa te nabava ortopedskih pomagala. Uz to, redovito sudjeluju u brojnim lokalnim i nacionalnim humanitarnim akcijama.

Ovogodišnji moto susret još je jednom pokazao da humanost nije samo dio aktivnosti Moto kluba "Noćni jahači", nego temelj njegova djelovanja. Trilj je tijekom dva dana postao mjesto na kojem su glazba, motocikli i prijateljstvo poslali snažnu poruku da nitko ne smije ostati sam kada mu je pomoć najpotrebnija.