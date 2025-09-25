Robi K. Crvenkapa je mrtva najbolja predstava sezone - HNK Split uručena nagrada Ivo Hergešić

U prostorijama Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa predsjednica Društva Ivana Slunjski jučer je Hrvatskom narodnom kazalištu Split uručila nagradu Ivo Hergešić za predstavu Robi K. / Crvenkapa je mrtva koja je proglašena najboljim ostvarenjem protekle kazališne sezone. Nagradu je, u ime HNK Split, primio intendant Vicko Bilandžić.

U prigodnom govoru Bilandžić je zahvalio stručnom povjerenstvu i svim sudionicima nagrađene predstave, redatelju Kokanu Mladenoviću, autoru Viktoru Ivančiću, glumačkom i autorskom timu. „Hvala žiriju koji je prepoznao rizik u koji se upuštamo, što je pohvalio ovakav pristup, ponajviše zbog budućnosti hrvatskog kazališta. Smatram da kazališta moraju biti mjesta istraživanja, suprotstavljanja, propitkivanja, ukazivanja na kritične i sporne točke društva u kojem živimo. Tko će se usuditi raditi takve predstave ako neće nacionalne kuće? Zahvaljujem žiriju koji je, između ostalih pohvala predstavi, zasluge odao i umjetničkom vodstvu HNK-a Split zbog repertoarnog iskoraka. Drago mi je i to što, i pored nekih upozorenja koja smo primili, u našem društvu nije zabranjeno reći ono što, kako se stručno povjerenstvo izrazilo 'nije niz dlaku' vremenima i običajima. Nadam se da će u budućnosti teme biti još aktualnije i autentičnije, što važnije, nacionalno intimnije i da će služiti pokretanju katarzi koje su nam kao društvu uvijek potrebne. I, ne, nemojmo kritizirati one koji, naizgled, idu niz dlaku. Vjerujem da dugoročno žele i mogu napraviti kolektivnu promjenu i želim vjerovati da predano rade na tome. Neka i njima ova nagrada bude podstrek za odvažnost u budućnosti.“

O nagradi je jednoglasno odlučilo povjerenstvo HDKT u sastavu: Dubravka Crnojević-Carić, Kim Cuculić i Petra Jelača. U opsežnom obrazloženju nagrade posebno se ističe to što predstava „dječje“ zaigrano i slojevito spaja poetiku sitnica, te jednostavna ali začudna scenska rješenja i kolektivnu predanost, problematiziranje odnosa osobnog i društvenog kao i hrabro vraćanje zanemarenog pred svjetla reflektora.