ROADPOL-ovi Dani sigurnosti u prometu: Sigurnost u prometu je zajednička odgovornost!

Od 16. do 22. rujna 2026. godine u organizaciji Europske mreže prometne policije ROADPOL održavaju se Dani sigurnosti u prometu.

Projekt se provodi u suradnji s Europskom komisijom, paralelno s Europskim tjednom mobilnosti, a ove godine tema su pješaci, kao najranjivija skupina u cestovnom prometu.

Fokusirajući se na pješake, ovogodišnja kampanja ima za cilj podići svijest javnosti, potaknuti promjenu ponašanja sudionika u prometu i poticati trajni razvoj u načinu projektiranja cestovne infrastrukture, s fokusom na sigurnost pješaka.

Nadovezujući se na uspjeh prethodnih kampanja, ovogodišnja tema ističe hitnu potrebu za poboljšanjem sigurnosti pješaka u sve složenijim i prometnijim urbanim okruženjima.

Pješaci su bitan dio svakog sustava mobilnosti. Prisutni su na raznim prometnim područjima, od gusto naseljenih gradskih središta do stambenih područja i ruralnih sredina. Unatoč tome, i dalje su izloženi povećanom riziku.

Prema podacima EU o sigurnosti na cestama za 2025. godinu, pješaci su predstavljali 18% svih smrtno stradalih osoba u prometu na cestama. Sve navedeno ukazuje da hodanje, iako temeljni i ekološki prihvatljiv oblik kretanja, i dalje nosi značajan rizik u današnjem prometnom okruženju.

Ovogodišnja kampanja ističe zajedničku odgovornost.

Vozači moraju biti pažljiviji, posebno u urbanim područjima, u blizini pješačkih prijelaza i drugim područjima s velikim brojem pješaka.

Nadzor brzine je i dalje ključan, jer i malo smanjenje brzine može značajno povećati vjerojatnost preživljavanja pješaka u slučaju nesreće.

Svijest, oprez i doslovno poštivanje prometnih propisa ključni su za smanjenje rizika i sprječavanje tragedija koje se mogu izbjeći.

Kao što je i uobičajeno, glavni događaj u okviru Dana sigurnosti u prometu je Dan bez poginulih u prometu, koji se obilježava 17. rujna 2026. godine.

Cilj je smanjiti broj poginulih u prometu na nulu, barem na jedan dan - dan u kojem nitko neće poginuti na europskim cestama.

Sve policijske uprave na području Republike Hrvatske će tijekom trajanja projekta, a posebno 17. rujna, pojačati preventivno - represivne aktivnosti s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja, uz korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike.

Provodit će se nadzor cestovnog prometa te pojačana kontrola vozača motornih vozila i pješaka, ali i drugih ranjivih sudionika u prometu, poput biciklista, mopedista, motociklista i vozača osobnih prijevoznih sredstava.

Represivne aktivnosti bit će usmjerene na sankcioniranje prometnih prekršaja koji mogu dovesti do teških prometnih nesreća, posebice vožnju pod utjecajem alkohola i droga, nepoštivanje prometnih znakova, nepoštivanje obveza vozača prema pješacima, najčešće prekršaje kretanja pješaka, kao i na prekršaje iz tzv. skupine „četiri glavne ubojice u prometu“: brzinu, alkohol, nekorištenje sigurnosnog pojasa te nepropisnu uporabu mobitela za vrijeme vožnje.