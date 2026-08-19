Riva je gorjela od ritmova: Stotine izvođača iz cijelog svijeta stigle u Split, a najveći spektakli tek slijede!

Više tisuća posjetitelja ispunilo je splitsku Rivu na spektakularnom otvorenju jubilarnog 5. CIOFF® Međunarodnog festivala folklora Split 2026. Ansambli iz Meksika, Kanade, Bosne i Hercegovine, Slovačke, Turske i Hrvatske pretvorili su središte grada u veliku pozornicu svjetske glazbe, plesa i tradicije. Pod sloganom "Sve boje svijeta ponovno u Splitu", festival će do 24. kolovoza donijeti niz besplatnih koncerata, promenada, radionica i popratnih događanja na atraktivnim lokacijama diljem Splitsko-dalmatinske županije.

Spektakularno otvorenje pred tisućama posjetitelja

Ovogodišnje izdanje festivala službeno je otvoreno u utorak, 18. kolovoza, velikim večernjim koncertom na splitskoj Rivi. Svečanosti je prethodilo predstavljanje plesnih ansambala ispred Hrvatskog narodnog kazališta, nakon čega su sudionici u raskošnim narodnim nošnjama prodefilirali središtem grada. Okupljenima su se na početku programa obratili pročelnica Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam Grada Splita Silvana Burilović Crnov te pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije Željko Primorac, koji je festival i službeno proglasio otvorenim.

U svojim govorima istaknuli su međunarodnu prepoznatljivost manifestacije te njezinu važnost za jačanje kulturne suradnje, zajedništva i miroljubivih odnosa među narodima. Festival već petu godinu organizira Folklorni ansambl Jedinstvo, u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i uz potporu Grada Splita. Zahvaljujući umjetničkoj kvaliteti i uspješnoj organizaciji, splitski festival uvršten je na prestižni kalendar CIOFF® svjetskih folklornih festivala pod okriljem UNESCO-a.

Od Meksika i Kanade do Turske i Hrvatske

Posjetiteljima će se tijekom festivalskog tjedna predstaviti atraktivni inozemni ansambli koji donose temperamentne ritmove i raskošne tradicije Meksika, ukrajinsku kulturnu baštinu iz Kanade, folklor Bosne i Hercegovine te plesove Slovačke i Turske.

Hrvatske boje, uz domaćina i organizatora Folklorni ansambl Jedinstvo, predstavit će i Folklorni ansambl SKUD-a Ivan Goran Kovačić iz Zagreba. Festival je započeo 17. kolovoza dolaskom i smještajem sudionika u Studentskom domu na Spinutu, dok je u City Centeru one otvorena izložba fotografija "4 godine svjetskih ritmova u srcu Dalmacije". Izložba će biti otvorena do 23. kolovoza.

Festival se seli na Šoltu, u Trogir, Solin i Klis

Nakon velikog splitskog otvorenja, program se nastavlja na nekoliko lokacija diljem županije.

U četvrtak, 20. kolovoza, festival se seli na Šoltu, gdje će u 20.30 sati u Parku Đardin u Grohotama biti održana velika folklorna večer. Dan poslije, 21. kolovoza, povijesna jezgra Trogira pretvorit će se u svjetsku plesnu pozornicu. Promenada svih sudionika trogirskom rivom počinje u 19.30 sati, dok je koncert na trgu u staroj gradskoj jezgri zakazan za 20 sati.

Program se 22. kolovoza vraća u Split. U City Centeru one u 10 sati počinje promenada, nakon koje slijedi kreativna radionica za djecu posvećena glazbi, plesu i izradi folklornih ukrasa. Koncert svih sudionika počinje u 11 sati.

Istoga dana festival će biti svečano zatvoren u Solinu. Promenada sudionika na Gradini počinje u 19.30 sati, a završni koncert u 20 sati. Većina sudionika Split će napustiti 23. kolovoza, no festivalska priča time neće u potpunosti završiti. Na platou ispod kliške tvrđave 24. kolovoza u 20.30 sati zajednički će nastupiti Folklore Ensemble Tryzub iz Calgaryja i Folklorni ansambl Jedinstvo. Koncert će biti održan povodom Dana neovisnosti Ukrajine.

Manifestaciju podržavaju Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, turističke zajednice Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Trogira, Klisa i Šolte, JUUK Zvonimir Solin, HNK Split, Hrvatska matica iseljenika – podružnica Split te brojni donatori, sponzori i partneri. Ulaz na sva festivalska događanja je besplatan, a organizatori pozivaju građane i posjetitelje da im se pridruže na večerima ispunjenima pjesmom, plesom i tradicijom svijeta u srcu Dalmacije.