Riskiraju svoje živote da bi nam pomogli. Ovo su najbolji splitski dobrovoljni vatrogasci

Završetak godine obilježen je svečanim ozračjem u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Splita, gdje su, prema dugogodišnjoj tradiciji, uručena godišnja priznanja najistaknutijim članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava sa splitskog gradskog područja.

Ova dodjela bila je prilika da se oda priznanje i zahvala svima koji su svojim radom, predanošću i nesebičnim zalaganjem obilježili proteklu godinu. U prisustvu kolega i prijatelja, nagrađeni vatrogasci primili su plakete kao potvrdu hrabrosti, odgovornosti i visoke razine profesionalnosti koju svakodnevno pokazuju u obavljanju svoje zahtjevne i plemenite dužnosti.

Ovogodišnji dobitnici priznanja su Luka Čavlina iz DVD-a Žrnovnica, Andrija Andrijolić iz DVD-a Slatine te Ivica Elkaz iz DVD-a Split – vatrogasci različitih generacija, ali povezani istom strašću i osjećajem odgovornosti prema ljudima i zajednici.

"Na ponos mi je što sam odabran za nagradu"

"U DVD-u Žrnovnica sam četiri godine, a operativni član sam godinu i pol dana. Ova nagrada mi zaista puno znači jer dolazi od ljudi s kojima svakodnevno radim i učim.

Iskreno, bilo mi je jako lijepo i emotivno doznati da sam predložen za priznanje i da ću ga dobiti – to mi je dodatni poticaj da nastavim davati sve od sebe", kazao nam je mladi vatrogasac Luka Čavlina.

Ivica Elkaz dio je vatrogasne obitelji još od 1998. godine, a ističe kako ga je vatrogastvu, osim poziva na pomaganje drugima, najviše privuklo – zajedništvo.

"Zna biti ovo vrlo zahtjevan i ponekad težak posao, ali kad ste okruženi dobrim ljudima, sve se lakše podnosi. Na ponos mi je što su me kolege odabrale za ovo priznanje, ali osjećam i odgovornost – kao da su me dodatno zadužili da i dalje budem primjer drugima", rekao je Elkaz.

Iza svake intervencije stoje ljudi velikog srca

Treći nagrađeni vatrogasac, Andrija Andrijolić, član je DVD-a Slatine od samog osnutka društva te ističe kako vatrogastvo za njega nije samo obaveza, već način života.

"Ovo je s jedne strane izazov, a s druge čista nesebičnost i pomaganje ljudima kad im je najteže. Bio sam iskreno iznenađen kada su me predložili, nisam to očekivao. Velika mi je čast preuzeti ovu nagradu i ona mi daje dodatnu snagu da nastavim istim putem", poručio je Andrijolić.

Iza svake intervencije stoje ljudi velikog srca, spremni staviti se na raspolaganje drugima bez razmišljanja o vlastitoj sigurnosti. Upravo takvi ljudi čine temelj sigurnosti zajednice i zaslužuju poštovanje tijekom cijele godine.