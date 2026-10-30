Rinčić poručila Armadi: "Za ekstremizam i veličanje fašizma nema mjesta u Rijeci"

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić poručila je navijačkoj skupini Armada da veličanje fašističkih režima i isticanje simbola pod kojima su stradali nevini ljudi predstavljaju civilizacijski poraz koji sramoti grad, piše HRT.

Govoreći na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća, Rinčić je kazala kako gradska uprava poštuje Armadu i cijeni njezinu povezanost s Rijekom, ali je upozorila da za širenje ekstremizma nema mjesta.

Pozvala je navijače da zaštite ugled tribina i grada te jasno podrže sport, a odbace ekstremizam i mržnju.

Gradsko vijeće raspravljalo je o izmjenama odluke o korištenju javnih površina.

Usvojen je gradonačelničin amandman kojim se poštivanje ustavnih vrijednosti propisuje za sve privremene objekte, reklamne i oglasne predmete. Izmjene odluke usvojene su jednoglasno.