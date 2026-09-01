Rimčeva tvrtka spremna vratiti milijune iz NPOO-a: "Ako obveze nisu ispunjene, vratit ćemo sva sredstva"

Tvrtka Mate Rimca Verne prvi se put oglasila o mogućnosti povrata novca nakon završetka projekta djelomično financiranog sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Iz kompanije poručuju da su spremni vratiti sva sredstva ako se u završnoj evaluaciji utvrdi da ugovorene obveze nisu u potpunosti ispunjene.

Kako je objavio Jutarnji list, projekt je završio 31. kolovoza, a Verne sada u roku od mjesec dana mora nadležnim institucijama podnijeti izvještaj o provedenim aktivnostima, nastalim troškovima i konačno postignutim rezultatima. Tek nakon toga slijedi završna evaluacija, kojom će se utvrditi što je od ugovorenih obveza ispunjeno. „Kompanija je spremna vratiti sva sredstva ako evaluacija postignutog pokaže da ugovorene obveze nisu u potpunosti ispunjene“, poručili su iz Vernea, prema navodima Jutarnjeg lista.

Iz kompanije tvrde da su pojedini dijelovi projekta već prošli provjeru nadležnih institucija. Kako navode, verificirana je isporuka svih verifikacijskih prototipova potpuno autonomnih i električnih vozila, provedena su odgovarajuća testiranja, a doneseni su i propisi koji se odnose na autonomnu vožnju.

Međutim, preostala su još tri cilja koja će biti predmet završne evaluacije. Riječ je o izdavanju 50.000 besplatnih vaučera za putovanja potpuno autonomnim vozilima osobama s invaliditetom, proizvodnji potpuno autonomnih električnih vozila prilagođenih potrebama putnika s invaliditetom te uspostavi i operativnosti specijalizirane infrastrukture.

„Projekt je završio 31. kolovoza. Sada kompanija u roku od mjesec dana podnosi izvještaj o svim provedenim aktivnostima, nastalim troškovima i finalno postignutim rezultatima. Nadležna tijela na osnovi tog izvještaja donose završnu evaluaciju projekta, odnosno ocjenu što je u projektu uspješno ispunjeno“, naveli su iz Vernea u odgovoru koji je dobio Jutarnji list.

Iz kompanije su također naveli da je iz NPOO projekta dosad povučeno 89,7 milijuna eura predujma, dok su od privatnih investitora prikupili više od 140 milijuna eura ulaganja. Konačna odluka o tome hoće li i u kojem iznosu biti potreban povrat sredstava ovisit će o rezultatima završne evaluacije. Nadležna tijela trebala bi utvrditi jesu li ispunjeni preostali projektni ciljevi. „Nakon što nadležna tijela završe postupak ocjene uspješnosti projekta, javnost će o svemu biti transparentno obaviještena“, poručili su iz Vernea.

Da podsjetimo, Verne je tvrtka nastala iz projekta Project 3 Mobility, kompanije povezane s Matom Rimcem, koja je kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) dobila veliku europsku potporu za razvoj sustava autonomnog taksi prijevoza. Ideja nije bila samo napraviti automobil koji može voziti bez vozača, nego razviti cijeli sustav urbane mobilnosti – od samog vozila do infrastrukture i softvera koji bi upravljao uslugom. Projekt je ukupno vrijedan oko 535 milijuna eura, dok je iz NPOO-a odobreno 179,5 milijuna eura. Dosad je isplaćeno 89,74 milijuna eura europskog novca. Rok za završetak projekta istekao je 31. kolovoza 2026., nakon što je prethodno već bio produljen za pet mjeseci.