Rimac preuzeo potpunu kontrolu nad Bugattijem

Investicijski konzorcij pod vodstvom HOF Capitala dovršio je preuzimanje Porscheovih udjela u Rimac Grupi i tvrtki Bugatti Rimac. Transakcija, najavljena u travnju, obuhvaća 21 posto vlasništva u Rimac Grupi te 45 posto udjela u Bugatti Rimcu.

Rimac Grupa i dalje ostaje većinski vlasnik Bugatti Rimca s udjelom od 55 posto. Najveći investitor u novom konzorciju je BlueFive Capital, uz druge institucionalne ulagače iz SAD-a i Europe.

Mate Rimac preuzima i funkciju predsjednika Bugattija

Dovršetak transakcije donosi i promjene u upravljačkom timu. Mate Rimac, osnivač i predsjednik Rimac Grupe te glavni izvršni direktor Bugatti Rimca, preuzima i funkciju predsjednika marke Bugatti Automobiles.

Dosadašnji predsjednik Bugatti Automobilesa i operativni direktor Bugatti Rimca Christophe Piochon odlazi s tih funkcija. Za novog operativnog direktora Bugatti Rimca imenovan je Marko Brkljačić, koji je dosad istu funkciju obnašao u Rimac Technologyju.

Planirane su i dodatne promjene, među kojima je imenovanje Hendrika Malinowskog, dosadašnjeg direktora upravljanja u Bugatti Automobilesu, za komercijalnog direktora brenda.

„Važan korak za cijelu Rimac Grupu”

Mate Rimac poručio je da novo partnerstvo predstavlja važan korak za daljnji razvoj Grupe.

„Drago mi je što HOF Capital i njihov konzorcij postaju naši partneri u sljedećoj fazi razvoja Grupe te se radujem zajedničkom radu na ostvarenju punog potencijala naših tvrtki. Ostvarili smo snažan napredak u svim dijelovima Grupe i vjerujem da će nam ovo partnerstvo dati dodatni zamah za nastavak rasta”, izjavio je Rimac.

Zahvalio je i Christopheu Piochonu na njegovu doprinosu Bugattiju tijekom više od dva desetljeća, istaknuvši njegovu ulogu u razvoju brenda od Veyrona do Tourbillona.

„U ime cijelog tima Bugatti Rimac, želim zahvaliti Christopheu i poželjeti mu puno uspjeha, a ujedno koristim priliku da poželim dobrodošlicu Marku”, poručio je Rimac.

Zajednička tvrtka Bugatti Rimac osnovana je 2021. godine, kada je Mate Rimac imenovan njezinim glavnim izvršnim direktorom.