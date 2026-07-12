Rimac na Ultri partijao s poznatim influencerom i crnogorskim ugostiteljem

Među brojnim posjetiteljima druge večeri festivala Ultra Europe u Splitu našao se i poduzetnik Mate Rimac, koji je na Park mladeži stigao u društvu prijatelja.

Njegov dolazak nije prošao nezapaženo. Fotografije s festivala na svom je Instagram Storyju objavio crnogorski ugostitelj i DJ Milan Đorđević Crni, koji je pozirao s Rimcem i zagrebačkim influencerom Sandijem Pegom.



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Objavljene fotografije ubrzo su potaknule komentare na društvenim mrežama, a dio korisnika primijetio je da se uz Rimca nije pojavila njegova djevojka Barbara Kotarski. Dodatnu pozornost izazvala je i činjenica da je u međuvremenu uklonila svoj Instagram profil.

Podsjetimo, poduzetnica i bivša manekenka Barbara Kotarski s osnivačem Rimac Grupe u vezi je od početka ove godine. Kao par prvi su put viđeni u javnosti na gala koncertu održanom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, nakon čega su se zajedno pojavili i na nekoliko drugih javnih događanja.

