Rim stiže u Split: Umjetnici iz legendarne Via Margutte donose veliku izložbu u Palaču Milesi

Split će početak rujna dočekati u znaku međunarodne umjetničke i kulturne suradnje. U povijesnom prostoru Palače Milesi, Zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu, od 1. do 30. rujna bit će postavljena izložba "(Meta)Fizičko", na kojoj će se splitskoj publici predstaviti dvojica rimskih umjetnika – Antonio Servillo i Pino Tersigni.

Izložbu organizira mlada povjesničarka umjetnosti i kustosica Anamarija Runtić, u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Gradom Splitom. Svečano otvorenje održat će se 1. rujna u 19.30 sati, a očekuje se i dolazak predstavnika Regije Lazio, čime događaj dobiva dodatnu međunarodnu i institucionalnu dimenziju.

Dva umjetnika, dva različita likovna svijeta

Iako obojica pripadaju rimskoj umjetničkoj sceni, Servillo i Tersigni razvijaju izrazito različite likovne izričaje.

Antonio Servillo polazi od metafizičkog i nadrealističkog izraza, stvarajući prizore u kojima se postupno briše granica između čovjeka, stroja i prostora. Njegove figure često su lišene individualnih obilježja te postaju dijelom složenih mehanizama u kojima se isprepliću ljudski i tehnološki elementi.

Servillo se kroz svoje slikarstvo bavi suvremenim društvom, tehnološkim napretkom te promjenama kroz koje čovjek prolazi u vremenu digitalnih mreža i umjetne inteligencije. Njegova djela otvaraju pitanje koliko tehnologija mijenja čovjeka te gdje u svijetu sve snažnije prožetom tehnologijom prestaje ljudsko, a počinje umjetno.

Pino Tersigni, s druge strane, u središte svojega slikarstva postavlja ljudsko tijelo. Njegove hiperrealističke ženske figure smještene su izvan konkretnog vremena i prostora, dok tijelo postaje svojevrstan krajolik unutarnjeg svijeta. Pokretom, položajem i napetošću tijela Tersigni prikazuje emocije koje se ne izražavaju pogledom, već držanjem, snagom i ranjivošću. Ženska figura pritom nadilazi portret ili prikaz fizičke ljepote te postaje univerzalna slika čovjeka, njegove unutarnje snage, nesigurnosti i potrebe za povezivanjem.

Dok Servillo istražuje sile suvremenog svijeta koje čovjeka oblikuju izvana, Tersigni se okreće onome što ostaje u njegovoj nutrini – emocijama, ranjivosti, svijesti o vlastitom tijelu i potrebi za bliskošću. Obojica umjetnika snažno su povezana s rimskom umjetničkom scenom i udrugom Associazione Cento Pittori Via Margutta, jednom od najpoznatijih umjetničkih udruga u Italiji, čije je djelovanje vezano uz povijesnu rimsku ulicu Via Margutta.

Riječ je o jednoj od najpoznatijih umjetničkih ulica Rima, koja je još od renesanse okupljala umjetnike. Njezini atelijeri i radionice tijekom stoljeća bili su povezani s velikim imenima europske umjetnosti, među kojima su Pieter Paul Rubens i Nicolas Poussin, dok se s Via Marguttom povezuje i Pablo Picasso, koji je 1917. godine boravio u Rimu. Udruga danas djeluje uz institucionalnu potporu Grada Rima i Regije Lazio, a od 2009. godine nosi status "evento culturale straordinario", kojim je njezinu djelovanju dodijeljen poseban kulturni značaj.

Na čelu udruge danas je Antonio Servillo, dok Pino Tersigni obnaša dužnost glavnog savjetnika.

Anamarija Runtić: Umjetnost približiti široj publici

Posebnu vrijednost projektu daje angažman Anamarije Runtić, mlade povjesničarke umjetnosti i kustosice koja u svojem dosadašnjem radu nastoji umjetnost izvesti iz uskog kruga stručnjaka i približiti je široj publici.

Na izložbe koje organizira, uz umjetnike, povjesničare umjetnosti, kolekcionare i poznavatelje likovne scene, dolaze i brojni građani koji svojim dolaskom aktivno sudjeluju u kulturnom i izložbenom životu grada. Runtić nastoji potaknuti interes građana za slikarstvo i suvremenu umjetnost te pokazati da kvalitetan izložbeni program može privući i publiku koja nije profesionalno ili akademski vezana uz umjetnost. Upravo zato izložba "(Meta)Fizičko" svoja vrata otvara svima.

Split i Lazio povezat će se kroz umjetnost

Očekivani dolazak predstavnika Regije Lazio dodatno naglašava međunarodni karakter izložbe i kulturnu povezanost dviju sredina. Split i Rim dijele snažne povijesne, kulturne i mediteranske veze, a organizatori upravo umjetnost vide kao jedan od najprirodnijih načina njihova daljnjeg produbljivanja.

Izložba "(Meta)Fizičko" tako neće biti samo predstavljanje dvojice rimskih umjetnika, već i susret Splita i Rima, hrvatske i talijanske umjetničke scene te dviju kulturnih sredina koje otvaraju prostor za nove oblike suradnje.

Otvorenje uz gudački kvartet i gastronomsku ponudu

Svečano otvorenje izložbe održat će se u utorak, 1. rujna, u 19.30 sati u Palači Milesi.

Program će biti upotpunjen glazbenim i gastronomskim sadržajem. Za glazbeni dio večeri pobrinut će se gudački kvartet Floramye, dok će gastro-zalogaje pripremiti restoran Zrno soli.

Na otvorenju se očekuju predstavnici kulturnog i javnog života, umjetnici, povjesničari umjetnosti, kolekcionari, građani te predstavnici talijanskog izaslanstva. Izložba "(Meta)Fizičko", na kojoj će biti predstavljeni Antonio Servillo i Pino Tersigni, moći će se razgledati od 1. do 30. rujna 2026. godine u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad HAZU-a u Splitu, u Palači Milesi na Trgu braće Radića 7.