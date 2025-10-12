Close Menu

RIJETKA PRILIKA Nevjerojatno, ali istinito: prođite kroz Podstranu i Širinu bez čekanja!

Ako želite uživati u rijetkoj prilici da prođete do i kroz Split bez stajanja danas je vaš dan!

Ako danas krećete splitskim ulicama, pripremite se na čudo jer gužve nema!

Bilo da idete prema Podstrani i Omišu ili Kaštelima i Trogiru, sudeći prema Google Traffic koji se 'zeleni', promet se odvija bez poteškoća. 

'Gdje su svi? Jesu li se teleportirali?', javlja nam čitatelj koji je, kako kaže, u šoku da nema gužve od Kaštela prema Splitu. 

Semafori nisu stigli ni trepnuti, a prometne trake su prazne kao u snu.

Ako želite uživati u rijetkoj prilici da prođete kroz Split bez stajanja danas je vaš dan! Tko zna, možda je ovo znak da izađete iz kuće i ugrabite rijetku vožnju bez stresa. 

