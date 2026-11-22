Nogometaši Rijeke i Gorice danas su s početkom od 18 sati igrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL-a, a slavila je Rijeka rezultatom 2:0.

Domaćini su poveli već u 14. minuti kada je Kabadayi zatresao mrežu u gornjem desnom kutu nakon asistencije Jakovića. Nakon pet žutih kartona u drugom dijelu, u 72. je minuti Fruk zabio za konačnih 2:0 pucavši s 15 metara po sredini vrata.

Rijeka za sada drži četvrto mjesto prvenstvne ljestvice s 21 bodom i utakmicom manje. Hajduk je prvi s 32 boda, Dinamo drugi s četiri boda manje i utakmicom manje, a Varaždin je treći s 22 boda. Osijek, koji će sutra igrati sa sedmoplasiranim Slaven Belupom nalazi se na petom mjestu, a Istra je šesta. Rudeš je osmi sa 16 bodova, baš kao i Slaven Belupo, dok je Lokomotiva deveta s 11 bodova, četiri više od zadnje Gorice.

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