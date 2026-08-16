Rijeka šalje 21.310 eura Omišu nakon velikog požara: Iznos ima posebno značenje

Grad Rijeka uplatit će Omišu 21.310 eura pomoći nakon katastrofalnog požara koji je pogodio grad i okolicu, najavila je riječka gradonačelnica Iva Rinčić.

Iznos pomoći nije odabran slučajno – 21 310 poštanski je broj Omiša.

"Iznos je simboličan, 21 310 je poštanski broj Omiša. Ovaj iznos ćemo uplatiti kao znak riječke solidarnosti i podrške jednog grada drugom. Njime poručujemo da su u ovim trenucima naše misli uz stanovnike Omiša i sve one koji se suočavaju s posljedicama tragedije. Stojimo uz vas!", poručila je Rinčić.

Dodala je kako su u Rijeci s velikom zabrinutošću pratili vijesti o katastrofalnom požaru koji je zahvatio Omiš i okolicu.

"Posebno pogađa vijest o izgubljenom životu"

"Posebno pogađa vijest o izgubljenom životu, kao i ozlijeđenima i stradalima te šteti koju je požar prouzročio i ostavio za sobom, a čije razmjere tek treba sagledati. Želim istaknuti hrabrost, požrtvovnost i profesionalnost vatrogasaca koji su se iznova nadljudskim naporima borili s vatrenom stihijom, štiteći ljudske živote, domove i imovinu, kao i svim ostalim službama i volonterima", istaknula je Rinčić.

Naglasila je kako ovakve situacije još jednom pokazuju važnost kontinuiranog ulaganja u sigurnost i prevenciju, kao i u kvalitetnu opremu i spremnost službi koje prve izlaze na teren kada je najteže.

Na kraju je izrazila sućut obitelji poginule osobe te podršku ozlijeđenima i stanovnicima pogođenog područja.

"U ime Grada Rijeke i u svoje osobno ime izražavam iskreno suosjećanje obitelji poginule osobe, ozlijeđenima želim uspješan oporavak, a svim stanovnicima Omiša i okolice snagu u danima koji slijede", zaključila je Rinčić.