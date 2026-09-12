Rijeka objavila cijene i detalje prodaje ulaznica za Jadranski derbi s Hajdukom

Rijeka i Hajduk u nedjelju, 20. rujna, od 17 sati odigrat će novi Jadranski derbi. Susret 8. kola SuperSport HNL-a igra se na stadionu HNK Rijeka, a domaćin je objavio detalje vezane uz prodaju ulaznica.

Online prodaja počela je u petak, 11. rujna, putem službenog sustava za prodaju ulaznica HNK Rijeka, a ulaznice je moguće kupiti i preko mobilne aplikacije Sportify.

Prodaja na blagajnama kreće u ponedjeljak, 14. rujna, od 16 sati.

Prodaja uz člansku iskaznicu

Prema informacijama riječkog kluba, ulaznice su u prodaji isključivo za članove HNK Rijeka, odnosno članove KN Armada kada je riječ o sjevernoj tribini.

Barkod kupljene ulaznice u aplikaciji postat će dostupan tri sata prije početka utakmice.

Djeca do 16 godina imaju pravo na 50 posto popusta, dok istu pogodnost umirovljenici mogu ostvariti na obiteljskim sektorima Z2, Z10, I1A i S1A. Popusti se ostvaruju isključivo na blagajnama kampa HNK Rijeka.

Prilikom kupnje potrebno je predočiti osobni dokument s fotografijom te člansku iskaznicu i pretplatu ako se ostvaruju pripadajuće pogodnosti. Promjena nositelja ulaznice na dan utakmice neće biti moguća.

Blagajne otvorene i na dan derbija

Blagajne će od ponedjeljka do petka raditi od 16 do 20 sati, a u subotu od 9 do 13 sati. Na dan utakmice zapadna i istočna blagajna otvaraju se u 15 sati.

Jadranski derbi Rijeke i Hajduka počinje u nedjelju u 17 sati.