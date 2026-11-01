Rijeka i Varaždin podijelili bodove u zanimljivom susretu

Nogometaši Rijeke i Varaždina podijelili su bodove u susretu 12. kola SuperSport HNL-a. Utakmica odigrana na Rujevici završila je rezultatom 1:1, a gledatelji su imali priliku vidjeti dva vrlo lijepa pogotka. Domaćini su prvi stigli do prednosti. U 17. minuti mrežu Varaždina zatresao je Toni Fruk, donijevši Rijeci vodstvo od 1:0. S tim se rezultatom otišlo i na odmor.

Ipak, gosti iz Varaždina nisu se predavali. Već u petoj minuti nastavka u drugom poluvremenu, odnosno u 50. minuti, Luka Mamić je postigao pogodak za izjednačenje i vratio svoju momčad u utakmicu. Rezultat se do posljednjeg sučeva zvižduka nije mijenjao pa su obje momčadi osvojile po bod.

Rijeka se nije vratila pobjedama, Varaždin prekinuo niz poraza

Rijeka je u ovaj dvoboj ušla nakon poraza od Dinama rezultatom 2:1, dok je Varaždin iza sebe imao dva uzastopna neuspjeha, protiv Slaven Belupa i Hajduka. Remijem na Rujevici Varaždin je tako prekinuo niz poraza, dok Riječani nisu uspjeli iskoristiti prednost domaćeg terena za povratak pobjedama.

Ovim rezultatom Rijeka je stigla do 18 bodova, koliko je nakon utakmice imao i Varaždin. Obje momčadi tako nastavljaju borbu za mjesta u gornjem dijelu prvenstvene ljestvice.