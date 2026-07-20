Rijedak prizor na obali hrvatske rijeke: Izronila povijest stara gotovo 1.700 godina

Nizak vodostaj Kupe kod Siska ponovno je otkrio prizor koji svjedoči o bogatoj antičkoj prošlosti toga grada. Na desnoj obali rijeke postali su vidljivi ostaci za koje se navodi da pripadaju kovnici novca iz vremena rimske Siscije.

Riječ je o strukturama koje se tijekom većeg dijela godine nalaze pod vodom ili su teško uočljive. Sličan prizor zabilježen je i tijekom ljeta 2017. godine, kada je pad vodostaja Kupe također otkrio ostatke koji su predstavljeni kao dijelovi rimske kovnice iz 3. stoljeća.

Ljetni vodostaj otkriva skrivenu povijest

Vodostaj Kupe tijekom toplijih i sušnijih razdoblja može znatno pasti, zbog čega se uz obalu pojavljuju dijelovi konstrukcija koji su u razdobljima više vode potpuno skriveni. Upravo je Kupa stoljećima imala važnu ulogu u razvoju Siska, a u antičko doba bila je poznata pod imenom Colapis.

Rijeka duga približno 297 kilometara protječe kroz Karlovac i Sisak, gdje se ulijeva u Savu. Njezin položaj omogućio je rimskoj Sisciji razvoj trgovine, riječnog prometa i snažnog vojnog središta.

U Sisciji se kovao novac za rimske careve

Rimska Siscia bila je jedan od najvažnijih gradova provincije Panonije. U gradu je djelovala carska kovnica novca, koja je prema povijesnim izvorima bila aktivna od približno 262. godine pa sve do kraja 4. stoljeća. Novac se ondje kovao tijekom vladavine niza rimskih careva, među kojima su bili Galijen, Aurelijan, Dioklecijan, Konstantin Veliki i njegovi nasljednici.

Za vladavine cara Aurelijana kovnica u Sisciji bila je među najvažnijima u cijelom Rimskom Carstvu, uz kovnice u Rimu i Mediolanumu, današnjem Milanu. Njezina važnost bila je povezana s velikim vojnim potrebama na granicama Carstva, gdje je trebalo osigurati novac za isplatu vojske i financiranje obrane.

Kovanice nastale u Sisciji često su prepoznatljive po oznakama poput "SIS" ili "SISC", kojima se označavalo mjesto njihova nastanka.

Prizor koji ne treba dirati

Iako se vidljive strukture već godinama u medijskim zapisima povezuju s rimskom kovnicom, njihovu točnu namjenu i starost trebali bi potvrditi arheolozi. Nizak vodostaj građanima je pružio rijetku priliku da vide dio povijesti koji je najčešće skriven pod površinom Kupe. Sisak je tako još jednom pokazao koliko se vrijednih tragova njegove prošlosti nalazi ispod današnjih ulica, obala i riječnog korita.