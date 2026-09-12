Riječki rock stiže u Split: „Nevjerni psi i druge priče“

Što sve stane u 20 točaka? Kada je riječ o riječkom rocku onda je to gotovo sedam desetljeća glazbe, bendova, koncerata, klubova, fotografija i priča koje su obilježile jedan grad, ali i puno širu glazbenu scenu.

Izložba „Nevjerni psi i druge priče - riječki rock u 20 točaka“ od 15. rujna do 4. listopada gostuje u Galeriji Muzeja grada Splita, donoseći splitskoj publici dokumentarno-strastvenu priču o fenomenu riječke rock-scene.

Od prvih rock'n'roll koraka sredinom 50-ih godina 20. stoljeća pa sve do današnjih protagonista, izložba kroz 20 izložbenih plakata vodi posjetitelje kroz ključne trenutke i pojave koje su oblikovale riječku glazbenu povijest. Priča počinje u rock-klubu Husar 1957. godine, a nastavlja se kroz protagoniste poput Uragana, prvog riječkog rock-sastava, fotografa Ante Škrobonje, Parafa, Želea i Freek Tha Hoa, uz brojne druge autore, bendove i pojave koje su riječku scenu učinile prepoznatljivom i posebnom.

Riječka rock-scena pritom nije samo priča o glazbi. To je priča o gradu, njegovoj energiji, mjestima okupljanja, publici, slobodi izraza i generacijama koje su stvarale vlastiti zvuk. Upravo zato izložba ne donosi samo kronologiju, već pokušava uhvatiti strast koja je desetljećima pokretala riječku scenu, od rocka i punka do hip-hopa, alternativne glazbe i drugih žanrovskih ispreplitanja.

Dvadeset plakata svojevrsni su putokazi kroz povijest riječke scene, dok izbor od stotinjak fotografija riječkih autora dodatno oživljava njezine ključne trenutke i protagoniste. Sažet i vizualno snažan koncept otvara prostor za upoznavanje s manje poznatim pričama, ali i za prisjećanje na one koje su već postale dio kolektivnog glazbenog pamćenja.

Autor izložbe je Velid Đekić, autor dviju knjiga o riječkoj rock-sceni, dok dizajn plakata potpisuje Mladen Stipanović, čiji je rad obilježio brojne omote diskografskih izdanja i plakate riječkih glazbenika. Izložba je prvi put predstavljena u Rijeci, a gostovanje u Galeriji Muzeja grada Splita prilika je da se ova osebujna priča o riječkom rocku predstavi i splitskoj publici. Otvorenje izložbe održat će se 15. rujna u 19 sati u Galeriji Muzeja grada Splita (Dioklecijanova 2), a razgledat se može svaki dan od utorka do nedjelje, od 9 do 20 sati.