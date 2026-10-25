Ribola uvjerljiva protiv Cratis Varaždina, nova pobjeda bez izgubljenog seta!

Odbojkaši OK Ribola Kaštela nakon slavlja na gostovanju kod Centrometala, u svojoj prvoj domaćoj utakmici SuperSport Superlige uvjerljivo su nadigrali OK Cratis Varaždin i slavili rezultatom 3-0 (25-15, 25-20, 25-15).

Prvi set u početku je ponudio izjednačenu igru, prvih 15 poena igralo se poen za poen. Ipak, kako je set odmicao, Ribola je počela preuzimati kontrolu. Nakon početnog nadmetanja domaćini su serijom poena izgradili prednost od četiri poena, koju su održavali do rezultata 18-14. Tada je uslijedio novi nalet Kaštelana, koji su završnicu odigrali gotovo bez pogreške. Serijom 7-1 zaključili su set s uvjerljivih 25-15 i poveli s 1-0.

Drugi set bio je najneizvjesniji dio susreta. Varaždinci su uspjeli dulje ostati u rezultatskom priključku i natjerati domaćine na nešto više strpljenja u izgradnji poena. Ipak, kada se približila završnica seta, Ribola je ponovno podigla razinu igre. Pri rezultatu 19-18 domaćini su dodali gas, dobili šest od posljednjih osam poena i s 25-20 udvostručili svoju prednost.

Ako je u drugom setu još postojala određena neizvjesnost, u trećem je ona nestala vrlo brzo. Ribola je odmah preuzela inicijativu i počela povećavati razliku – od 5-1, preko 9-3 i 12-4, sve do uvjerljivih 15-5. Domaćini su u potpunosti kontrolirali igru, dok gosti nisu uspijevali pronaći način da zaustave raspoložene Kaštelane. Bez većih poteškoća Ribola je održala visoku prednost i završila utakmicu rezultatom 25-15, za konačnih 3-0.

Rančić: „Osjeti se da ekipa diše zajedno”

Trener OK Ribola Kaštela Ivan Rančić nakon utakmice imao je puno razloga za zadovoljstvo. Uz novu pobjedu bez izgubljenog seta, posebno je istaknuo način na koji njegova momčad funkcionira na početku prvenstva te doprinos iskusnijih igrača, koji su dodatno podigli kvalitetu i stabilnost igre.

„Čestitam svojoj ekipi na pobjedi. Mislim da smo odigrali odličnu utakmicu protiv dobrog protivnika, koji možda još nije u najboljoj formi jer su se ekipirali tek prije tjedan dana, ali mi smo diktirali tempo utakmice. Moram priznati da smo odigrali sjajnu utakmicu, još jedna pobjeda 3-0 puno nam znači, ali ono što je puno važnije jest to što se osjeti da ekipa diše zajedno”, istaknuo je Rančić.

Posebno je naglasio važnost iskustva koje su pojedini igrači donijeli u momčad, ali i individualne kvalitete koje dolaze do izražaja kada momčad funkcionira kao cjelina.

„Znače nam iskusniji igrači koji su nam nedostajali prošlih sezona, prije svega Giljanović. Vidi se njegovo iskustvo na terenu, isto tako i Mata kao novi libero, a onda dolaze do izražaja i pojedinačne kvalitete – ekstra klasa Kulušića, Sešeka, Riazanova i Šunje. Stvarno mogu reći da smo dobri i da dobro radimo. Idemo se pripremati za nastavak sezone. Možda nam sada slijedi nešto lakša utakmica, ali pojačat ćemo intenzitet rada kako bismo što bolje dočekali studeni, kada nam počinje i Europa”, zaključio je trener Ribole.

Đologna: „Već dugo ih nisam vidio ovoliko moćne”

Na drugoj strani, trener OK Cratis Varaždina Ivica Đologna sportski je priznao nadmoć domaćina, pohvalivši njihovu fizičku pripremljenost i pritisak koji su stvarali tijekom cijelog susreta.

„Iskrene čestitke domaćinu na stvarno zasluženoj pobjedi. Već dugo ih nisam vidio ovoliko moćne. Fizički su sjajna momčad, stvarali su konstantan pritisak na servisu i danas im je sve ulazilo. Mi smo imali svoj dogovor, koji je uključivao to da izdržimo njihov pritisak i da nešto pokušamo napraviti svojim servisom, kako im ne bi bilo lako igrati. Upravo su u tome oni savršeno odigrali, a mi taj pritisak nismo izdržali. Vjerujem da ćemo se dizati iz utakmice u utakmicu i da ćemo već u sljedećoj pokazati više”, rekao je Đologna.

Riazanov i Kulušić predvodili napad Ribole

U uvjerljivoj pobjedi domaćina istaknuli su se Artem Riazanov sa 17 osvojenih poena i Ante Kulušić sa 16, dok je Jaka Sešek dodao još 11 poena. U redovima Varaždina najefikasniji je bio Danilo Vuković s 11 poena.

Dvije uvjerljive pobjede na početku prvenstva potvrda su dobrog rada i pozitivne atmosfere u kaštelanskim redovima, ali i poticaj za nastavak sezone u kojoj Ribolu očekuju sve ozbiljniji izazovi. Momčad Ivana Rančića sada se okreće gostovanjima kod Gorice i Rijeke, nakon kojih slijedi i početak europske avanture u Challenge Cupu.

U Kaštela će tada stići austrijski Graz, a Ribola će u nadolazećim tjednima nastojati dodatno podići razinu igre kako bi europski izazov dočekala što spremnija.