Ribola pomela Austrijance! Peta pobjeda u nizu, Kaštelani na korak do prolaska dalje

U prvom europskom nastupu ove sezone Ribola je pred domaćom publikom svladala austrijski Graz s 3:0 (25:18, 25:21, 25:20) i napravila veliki korak prema prolasku u sljedeće kolo CEV Challenge Cupa

Ribola Kaštela na najbolji je mogući način otvorila svoj europski put. U prvoj utakmici CEV Challenge Cupa pred domaćom publikom svladala je austrijski UVC Holding Graz s uvjerljivih 3:0 i tako stekla odličnu početnu poziciju uoči uzvrata koji je sljedećeg tjedna očekuje u Austriji. Bila je to peta uzastopna pobjeda Kaštelana na početku sezone, a posebno vrijedi istaknuti način na koji su kontrolirali susret protiv aktualnog osvajača austrijskog kupa.

Prvi set donio je izjednačenu igru u početnoj fazi, u kojoj se igralo poen za poen sve do rezultata 11:9. Tada je Ribola podigla razinu igre, preuzela potpunu kontrolu i počela povećavati prednost. Graz nije uspijevao odgovoriti na ritam domaćih, koji su sigurnom završnicom prvi set zaključili rezultatom 25:18.

U drugom setu gosti su pružili nešto snažniji otpor. Nakon početnih 7:7 Ribola je ponovno napravila važnu seriju, odvojila se na 14:9 i činilo se kako će mirno privesti set kraju. Međutim, Austrijanci su odgovorili nizom 3:8 i stigli do izjednačenja 17:17. Ipak, u ključnim trenucima Kaštelani su ponovno preuzeli inicijativu, pokazali više sigurnosti i s 25:21 stigli do velikih 2:0.

Treći set u potpunosti je pripao Riboli. Domaći su odmah otvorili s 4:0, a Graz je tijekom cijele dionice pokušavao uhvatiti priključak. Kaštelani nisu dopustili gostima povratak u utakmicu, održavali su stečenu prednost i s 25:20 zaključili susret za uvjerljivu pobjedu.

Nakon europskog debija pred domaćom publikom, Jaka Sešek istaknuo je važnost pobjede i dobru kontrolu igre, ali i potrebu da ekipa u uzvratu smanji broj pogrešaka.

„Upisali smo dobru i važnu pobjedu. Mislim da smo pokazali kvalitetnu igru. U sljedećoj utakmici u Grazu moramo malo smanjiti broj pogrešaka. Danas im nismo dopustili da igraju svoju igru i nametnu svoj ritam, nego smo cijelo vrijeme držali kontrolu. Sada nam slijedi Mladost i nadamo se da će nova tri boda ostati u Kaštelima“, kazao je Sešek.

Zadovoljan izdanjem svoje ekipe bio je i trener Ivan Rančić, koji je posebno naglasio kontinuitet dobrih rezultata i činjenicu da je Ribola protiv kvalitetnog europskog suparnika od prve minute nametnula svoj ritam.

„Čestitam svojoj ekipi na još jednoj pobjedi. Lijepo je imati ovakav uvod u sezonu. Ovo nam je peta pobjeda u nizu, a još više vrijedi jer je ostvarena u Europi. Graz je ovdje došao kao osvajač austrijskog kupa, ali mi smo danas dominirali tempom od prve minute. Možda smo mogli malo bolje servirati jer smo nepotrebno poklanjali neke poene vlastitim pogreškama“, rekao je Rančić.

Uzvrat u Grazu sljedećeg tjedna donosi novi izazov i zahtijevat će jednaku razinu koncentracije kako bi se prednost iz Kaštela pretvorila u prolazak dalje. Prije toga, međutim, Kaštelane čeka još jedan veliki ispit na domaćem parketu.

Već ove subote, 14. studenog, u GSD Sokolana stiže zagrebačka Mladost, u derbiju 5. kola SuperSport Superlige. Raspored je zgusnut, vremena za odmor malo, pa će oporavak i priprema biti iznimno važni.

„Nije lako, europska je utakmica, ritam je naporan. Imali smo tešku utakmicu s Rijekom prošle subote, a već nas ove subote očekuje derbi s Mladosti. Moramo se dobro oporaviti i pripremiti kako bismo spremni dočekali zagrebačku Mladost. Volio bih da dođe još više publike jer mislim da smo svojim igrama to zaslužili“, zaključio je Rančić.

Peta pobjeda u nizu i uvjerljiv europski početak dodatno su podigli samopouzdanje Ribole, ali nema puno vremena za slavlje.