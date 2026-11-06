Ribola Kaštela želi nastaviti pobjednički niz i u Rijeci

Odbojkaši Ribole Kaštela u subotu, 07. studenoga nastavljaju prvenstvene obveze gostovanjem u Rijeci, gdje će u sklopu 4. kola SuperSport Superlige odmjeriti snage s MOK Rijeka. Kaštelani su sezonu otvorili na najbolji mogući način – s tri pobjede, sve tri rezultatom 3-0, protiv Centrometala, Cratis Varaždina i Gorice, a cilj je zadržati maksimalan učinak i nakon novog gostovanja.

Rijeka je trenutno na omjeru od dvije pobjede i jednog poraza, uz pet osvojenih bodova. Nakon slavlja protiv Gorice i poraza od Marsonije, u prošlom su kolu na gostovanju kod Rovinja nadoknadili zaostatak od dva seta i na kraju slavili rezultatom 3-2. Upravo taj preokret dovoljno govori o karakteru riječkog sastava i upozorava da Ribolu očekuje ozbiljan ispit.

Trener Ivan Rančić zadovoljan je rezultatima svoje ekipe na otvaranju prvenstva, no ističe da izvedbe još nisu na željenoj razini.

„Zadovoljan sam rezultatima, ali sezona je tek počela i još nismo na razini koju želim. Radimo koliko možemo u jako otežanim uvjetima s terminima treninga, ali nas je to dodatno zbližilo kao ekipu“, istaknuo je Rančić.

O protivniku trener Ribole govori s respektom, posebno nakon riječkog preokreta u Rovinju. Naglašava kako Rijeka može biti vrlo opasna ako joj se pruži prilika, zbog čega će Kaštelani u susret ući maksimalno ozbiljno, uz poseban naglasak na vlastitu igru.

„Taj preokret pokazuje da Rijeka ne odustaje. Kao i svaka ekipa, opasna je ako je podcijenite, a mi to sigurno nećemo. Detaljno sam pogledao sve njihove utakmice, dobro poznajem i Maglicu, koji je kod nas bio dvije godine. Znamo što nam je raditi, a najveći fokus želimo staviti na vlastitu igru“, poručio je trener.

Utakmica u Rijeci ujedno je posljednja prvenstvena obveza prije razdoblja u kojem Ribolu očekuju dva velika izazova pred domaćom publikom. Tijekom idućeg tjedna Kaštelani će odigrati europski susret protiv Graza, a potom ih čeka i prvenstveni derbi s Mladosti. Ipak, Rančić jasno poručuje da u ovom trenutku nema gledanja unaprijed.

„Jedva čekamo Graz i Mladost jer takve utakmice momcima daju dodatni motiv. Ali trenutno smo sto posto usmjereni na Rijeku. Ne gledamo ni korak dalje“, zaključio je Rančić.

Slična očekivanja uoči gostovanja ima i Hector Mata, koji ističe kako je odličan početak sezone dodatno podigao raspoloženje i koncentraciju unutar ekipe.

„Ovakav početak sezone vrlo je pozitivan za sve nas, u svakom pogledu. Atmosfera u svlačionici je odlična, a svi igrači maksimalno su usredotočeni na svoje zadatke“, poručio je Mata.

Mata je svjestan da Ribolu čeka zahtjevna utakmica na gostujućem terenu, a kao ključ uspjeha izdvaja taktičku disciplinu i koncentraciju tijekom cijelog susreta.

„Rijeka je u prošlom kolu ostvarila veliku pobjedu i jasno je da nas očekuje vrlo zahtjevna utakmica u gostima. Mislim da je za nas ključ uspjeha potpuna taktička koncentracija kako bismo došli do pobjede. Znamo da je riječ o vrlo teškom gostovanju i zato moramo ostati maksimalno usredotočeni tijekom cijele utakmice“, dodao je Mata.

Susret između MOK-a Rijeka i OK Ribola Kaštela igra se u subotu, 7. studenoga, u ŠSD-u Mladost s početkom u 18 sati uz prijenos na HOS TV-u.