Kaštelanke su od samog početka nametnule svoj ritam, kontrolirale rezultat tijekom cijelog susreta i zasluženo stigle do uvjerljive pobjede. Bila je to još jedna koncentrirana i disciplinirana predstava ekipe Igora Arbutine, koja je pred domaćom publikom na najbolji način započela međunarodno natjecanje.

Trener Ribole Kaštela Igor Arbutina nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo:

„Prije svega, zadovoljan sam načinom na koji smo otvorili utakmicu, slično kao i u susretu protiv Karlovca. Nadam se da ćemo taj ritam uspjeti zadržati i dalje. Ovo nam je prva utakmica u MEVZA ligi i prva pobjeda, i to protiv prvakinja Crne Gore, kvalitetne ekipe Herceg Novog, koja je ove sezone nastupala i u europskoj Ligi prvakinja. Djevojke su odigrale još jednu vrlo koncentriranu utakmicu i zaslužuju čestitke. Pred nama je sada iznimno zahtjevan raspored. Već u četvrtak igramo protiv Budućnosti, zatim nas za vikend očekuje Kup Hrvatske u Rijeci protiv Drenove, a u utorak prva utakmica CEV Kupa protiv bugarskih prvakinja Maritze Plovdiv, koju igramo u Kaštelima. Nakon toga slijedi gostovanje kod Neba u Zaprešiću, odakle putujemo izravno u Bugarsku na uzvratni susret CEV Kupa. Po povratku nas očekuje domaća utakmica protiv Dinama. Bit će to zaista zahtjevno razdoblje s velikim brojem utakmica u kratkom vremenu. Nadam se da će djevojke ostati zdrave, da ćemo izdržati ovaj ritam i zadržati koncentraciju i kvalitetu igre”, istaknuo je Arbutina.

Zadovoljstvo nije skrivala ni kapetanica Ribole Kaštela Dora Matas, koja je posebno pohvalila disciplinu i zajedništvo svoje ekipe.

„Čestitam svim svojim suigračicama na odlično odigranoj utakmici. Bile smo izuzetno disciplinirane i koncentrirane te smo ispoštovale sve što smo dogovorile s trenerom. Od početka smo kontrolirale rezultat i nismo dopustile protivnicama da nam se približe. Jako sam zadovoljna našom igrom, a čestitam i ekipi Herceg Novog na borbenosti. Sutra imamo dan bez utakmice, a već u četvrtak u 18 sati ponovno izlazimo na teren protiv Budućnosti. Nadam se da ćemo nastaviti u istom ritmu”, poručila je kapetanica.

Trener Herceg Novog Pavle Drecun priznao je da njegova ekipa nije pružila igru kakvu je očekivao.

„Znali smo da je Ribola Kaštela vrlo kvalitetna ekipa. Pratili smo ih i analizirali njihovu igru te očekivali težak susret. Nažalost, danas nismo bili na svojoj razini. Nadamo se da ćemo već u sljedećoj utakmici pokazati bolje izdanje i vratiti se svojoj prepoznatljivoj igri”, kazao je Drecun, koji je pohvalio i gostoprimstvo domaćina te izrazio zadovoljstvo boravkom u Kaštelima.

Pred Ribolom Kaštela sada je iznimno intenzivan natjecateljski raspored, u kojem će se izmjenjivati utakmice domaćih i međunarodnih natjecanja. Uspješan početak MEVZA lige svakako je dodatni poticaj ekipi uoči novih izazova.

MEVZA turnir u Kaštelima nastavlja se u srijedu, 18. studenoga, kada će se u 18 sati u Gradskoj sportskoj dvorani Sokolana sastati dvije crnogorske ekipe, Herceg Novi i Budućnost. Posljednjeg dana turnira, u četvrtak, 19. studenoga, također u 18 sati, Ribola Kaštela odmjerit će snage s Budućnosti pred domaćom publikom.

ŽOK Ribola Kaštela – OK Herceg Novi 3:0 (25:15, 25:19, 25:20)

MEVZA liga, 17. studenoga 2026., GSD Sokolana, Kaštel Sućurac. Gledatelja: 115. Trajanje utakmice: 72 minute.