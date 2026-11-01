Ribola Kaštela uvjerljiva u Gorici za treću prvenstvenu pobjedu

Odbojkaši Ribole Kaštela u trećem kolu Superlige slavili su na gostovanju kod Gorice. Susret je završio rezultatom Gorica – Ribola Kaštela 0:3 (21:25, 16:25, 16:25), čime su Kaštelani nastavili prvenstveni niz bez izgubljenog seta.

Prvi set protekao je u nešto izjednačenijoj igri, uz dobar otpor domaćina, no Ribola je u završnici bila sigurnija i povela s 1:0. U nastavku su Kaštelani preuzeli kontrolu te drugi i treći set osvojili identičnim rezultatom 25:16.

Momčad je u Goricu stigla nakon intenzivnog trenažnog ciklusa te je, unatoč umoru, opravdala ulogu favorita. Susret je odradila praktički bez angažmana Giljanovića, a u drugom i trećem setu priliku za igru dobili su svi igrači.

„Čestitam svojoj ekipi na pobjedi, a Gorici na borbenosti. Izašli smo iz jakog udarnog ciklusa treninga i svjesno ušli u utakmicu teški i umorni. Ipak, bili smo veliki favoriti i zadovoljan sam što smo posao odradili bez izgubljenog seta. Ono što moramo popraviti jest ulazak u utakmicu – od prvog poena moramo pokazati puno više energije, bez obzira na razliku u kvaliteti“, izjavio je trener Ivan Rančić.