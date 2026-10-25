Ribola Kaštela uvjerljiva protiv Dubrovnika: Hana Ninić opravdala povjerenje trenera u svojoj prvoj cijeloj seniorskoj utakmici

Odbojkašice ŽOK Ribola Kaštela nastavile su s uspješnim nastupima u prvenstvu. U susretu četvrtog kola, odigranom u Gradskoj dvorani Sokolana u Kaštel Sućurcu, Kaštelanke su svladale ŽOK Dubrovnik rezultatom 3:0 (25:23, 25:13, 25:17).

Iako konačan rezultat sugerira jednostavnu pobjedu domaćih odbojkašica, susret je donio nekoliko izazova, osobito u prvom i trećem setu.

Kaštelanke su u utakmicu ušle bez standardne prvotimke Lare Dežulović, koja zbog ozljede nije mogla nastupiti. Njezin izostanak otvorio je priliku mladoj Hani Ninić, koja je uspješno odgovorila na zahtjevan zadatak i prvi put odigrala jednu seniorsku utakmicu za Ribolu Kaštela od početka do kraja.

Prvi set protekao je u izjednačenoj igri, ponajprije zbog velikog broja pogrešaka domaće ekipe. Dubrovčanke su pružile dobar otpor, no Kaštelanke su u završnici ipak bile uspješnije i osvojile set rezultatom 25:23.

U drugom setu domaće su odbojkašice znatno smanjile broj nepotrebnih pogrešaka, preuzele kontrolu nad igrom i uvjerljivo slavile s 25:13. Treći set ponovno je donio rezultatske oscilacije. Gošće su u jednom trenutku imale i pet poena prednosti, ali su Kaštelanke pokazale smirenost, preokrenule rezultat i s 25:17 potvrdile novu pobjedu bez izgubljenog seta.

Igor Arbutina: „Veseli me mentalna stabilnost naših djevojaka, ali na oscilacijama moramo poraditi”

Trener ŽOK Ribola Kaštela Igor Arbutina nakon susreta osvrnuo se na okolnosti u kojima je njegova ekipa dočekala Dubrovčanke:

„Utakmicu protiv Dubrovnika dočekali smo u pomiješanom raspoloženju jer nam se ozlijedila Lara Dežulović. Srećom, ozljeda nije teže prirode, ali smo u ovaj susret morali krenuti bez nje. Prvi set otvorili smo poprilično dekoncentrirano, napravili čak 14 pogrešaka i tako omogućili Dubrovniku ravnopravnu igru. U drugom setu djevojke su smanjile broj nepotrebnih pogrešaka, uspostavile kontrolu i uvjerljivo ga riješile u svoju korist.”

Arbutina je istaknuo i pozitivan odgovor ekipe u trenucima kada rezultat nije bio na strani Kaštelanki.

„U trećem setu ponovno smo imali određene oscilacije i našli se u zaostatku od pet poena. Ipak, djevojke su reagirale u pravom trenutku i još jednom pokazale mentalnu stabilnost i sposobnost povratka u utakmicu. To smo već pokazali u Rijeci, a sada ponovno potvrdili. Takva borbenost i karakter iznimno me vesele, ali na smanjenju oscilacija definitivno moramo raditi kako protivnicama ne bismo nepotrebno otvarali priliku za vodstvo. Čestitam djevojkama na još jednoj pobjedi od 3:0. Od ponedjeljka se pripremamo za susret protiv Brda i nadam se da ćemo, prije svega, biti zdravi te nastaviti u istom pobjedničkom ritmu”, zaključio je Arbutina.

Hana Ninić: „Presretna sam što sam mogla pridonijeti pobjedi svoje ekipe”

Posebnu pozornost u ovom susretu zaslužila je mlada Hana Ninić, koja je umjesto ozlijeđene Lare Dežulović dobila priliku u početnoj postavi i svojim nastupom u potpunosti opravdala povjerenje trenera.

Za Hanu je ovo bila posebno emotivna utakmica jer je prvi put u seniorskom dresu Ribole Kaštela odigrala susret od prvog do posljednjeg poena.

„Prije svega, želim čestitati svojim suigračicama na pobjedi, a ekipi Dubrovnika na prikazanoj igri i borbenosti. Presretna sam što sam dobila priliku odigrati svoju prvu cijelu seniorsku utakmicu za Ribolu Kaštela i što sam mogla pridonijeti ovoj pobjedi. Hvala treneru na ukazanom povjerenju. Nadam se da sam ga svojom igrom opravdala i da ću nastaviti napredovati te pomagati ekipi u sljedećim utakmicama”, poručila je zadovoljna Hana Ninić.

Sljedeći izazov – Brda

Nova prvenstvena pobjeda dodatni je poticaj odbojkašicama Ribole Kaštela, koje se već okreću sljedećem susretu protiv ekipe Brda.

Uz nastavak kvalitetnih nastupa, stručni stožer posebnu će pozornost posvetiti smanjenju rezultatskih oscilacija i očuvanju zdravstvenog stanja igračica.

Pobjeda protiv Dubrovnika još je jednom pokazala da Kaštelanke, uz kvalitetu i borbenost, posjeduju i mentalnu čvrstinu potrebnu za uspješno prevladavanje zahtjevnih trenutaka tijekom utakmice.