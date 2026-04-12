Ribola Kaštela u velikom finalu! Dominantnom pobjedom protiv Neba potvrdile klasu i sezonu iz snova

Odbojkašice Ribole Kaštela izborile su plasman u veliko finale doigravanja SuperSport Superlige nakon što su u uzvratnoj polufinalnoj utakmici u Kaštel Starom uvjerljivo svladale OK Nebo rezultatom 3:0 (25:18, 25:16, 25:22).

Nakon slavlja u Zaprešiću (3:2 u setovima), Kaštelanke su i pred svojom publikom potvrdile kvalitetu, sigurnom i autoritativnom igrom zaključivši polufinalnu seriju bez izgubljenog seta.

Od samog početka susreta Ribola je nametnula ritam i kontrolirala igru u svim segmentima. Nebo je pružalo otpor, posebno u trećem setu, no domaća ekipa u ključnim trenucima pokazuje mirnoću i kolektivnu snagu te zasluženo dolazi do nove pobjede.

Ova pobjeda samo je potvrda kontinuiteta odličnih igara kroz cijelu sezonu, u kojoj su Kaštelanke više puta nadigrale jednu od najkvalitetnijih ekipa lige.

Trener Ribole Kaštela Igor Arbutina nije skrivao zadovoljstvo nakon novog velikog uspjeha:

„Moram opet čestitati djevojkama. U kratkom vremenu četvrti put smo igrali protiv ekipe Neba i ponovno ih pobijedili, a riječ je o izuzetno kvalitetnoj ekipi. Djevojke su izdržale i pokazale karakter. Imamo odličan kolektiv i vrhunski duh. Anja Grbeša je u teškom trenutku za nas, preokrenula situaciju i dala veliki doprinos pobjedi. Danas sam bio više navijač nego trener, što dovoljno govori o njihovoj kvaliteti i zajedništvu.“

Posebno emotivna bila je Anja Grbeša, koja je ušla u trećem setu i svojim doprinosom pomogla ekipi u ključnim trenucima:

„Čestitam svojim suigračicama na plasmanu u finale. Čestitam i protivnicama na velikom otporu. Zahvalna sam treneru na ukazanoj prilici i sretna što sam mogla doprinijeti ovoj pobjedi. Stvarno sam presretna.“

Ribola Kaštela ovom je pobjedom još jednom potvrdila da s pravom pripada samom vrhu hrvatske odbojke. Tijekom cijele sezone Kaštelanke su prezentirale kvalitetnu i modernu odbojku, u kojoj su ljubitelji ovog sporta mogli uživati iz utakmice u utakmicu.

Pred njima je sada veliko finale protiv zagrebačke Mladosti, u kojem će pokušati napraviti posljednji korak i okruniti sezonu naslovom prvakinja Hrvatske.

Jedno je sigurno – ako nastave igrati na ovoj razini, Kaštelanke imaju sve što je potrebno za ostvarenje tog cilja.