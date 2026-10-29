Ribola Kaštela u Velikoj Gorici želi nastaviti pobjednički niz

Nakon što su u prva dva kola upisali maksimalne pobjede bez izgubljenog seta, protiv Centrometala u Nedelišću i Cratis Varaždina pred domaćom publikom, Ribolu iz Kaštela u petak, 30. listopada, očekuje novi prvenstveni izazov.

Susret 3. kola SuperSport Superlige protiv Gorice igra se u Gradskoj sportskoj dvorani Velika Gorica s početkom u 18:00 sati. Ribola je dosadašnjim rezultatima pokazala da i ove sezone ima visoke ambicije, no u klubu su svjesni da se željena razina igre gradi iz utakmice u utakmicu. Unatoč uvjerljivim rezultatima na otvaranju prvenstva, prostora za napredak još ima, a upravo će nastavak podizanja forme biti važan u razdoblju koje donosi i obveze u Kupu te europskim natjecanjima.

Josip Mustapić ističe zadovoljstvo početkom sezone i atmosferom unutar ekipe, ali naglašava da je za daljnji napredak potrebno nastaviti kvalitetno raditi.

„Sezonu smo otvorili s dvije pobjede od 3:0. Centrometal i Varaždin dvije su jako dobre ekipe. Mislim da još nismo potpuno uigrani, ali vjerujem da će s daljnjim utakmicama biti sve bolje i bolje. Atmosfera u ekipi je odlična i, naravno, imamo prostora za poboljšanja, ali to sve dolazi s vremenom. Upravo kroz treninge tražimo formu, a čeka nas i gust raspored jer su pred nama još Kup i Europa. Protiv Gorice će biti važno ući kao i u svaku drugu utakmicu – maksimalno ozbiljno i disciplinirano, uz igru na 100 posto, i idemo po još jednu pobjedu“, poručio je Mustapić.

Ribola će u Velikoj Gorici nastojati nametnuti vlastiti ritam i nastaviti graditi sigurnost koja je obilježila njihove prve dvije utakmice. Trener Ivan Rančić zadovoljan je vidljivim pomakom u igri između prvog i drugog kola, ali upozorava da je sezona tek na početku i da njegova ekipa još može podići razinu izvedbe.

„Zadovoljan sam jer smo protiv Varaždina odigrali sigurnije i uvjerljivije nego u prvom kolu. Bili smo stabilniji u prijemu, bolje smo povezali servis s blokom i obranom te imali veću kontrolu igre. Ipak, još imamo prostora za napredak, posebno u raznovrsnosti napada i održavanju iste razine koncentracije tijekom cijele utakmice. Sezona je tek počela i važno je da iz susreta u susret podižemo kvalitetu“, istaknuo je Rančić.

Uoči gostovanja naglasio je i važnost ozbiljnog pristupa, bez obzira na dosadašnje rezultate i očekivanja.

„Gorica će protiv nas sigurno imati poseban motiv. Utakmici ćemo pristupiti maksimalno ozbiljno, koncentrirano i s punim poštovanjem prema protivniku. Ključni će biti stabilan prijem i kvalitetan servis, ali najviše naš pristup. Idemo po pobjedu, svjesni razlike u kvaliteti, ali uz respekt prema protivniku“, zaključio je trener Ribole.

Dvije pobjede bez izgubljenog seta dale su Riboli dobar temelj za nastavak prvenstva, no pravi će se kontinuitet potvrđivati na svakom novom gostovanju i pred domaćom publikom. U Velikoj Gorici Ribolu očekuje prilika za treću uzastopnu pobjedu i nastavak uspješnog otvaranja sezone, uz jasan cilj – zadržati ozbiljnost, disciplinu i kvalitetu igre koje su obilježile prve dvije utakmice.