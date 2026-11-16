Ribola Kaštela u Grazu želi prolaz prve europske prepreke

Odbojkaše OK Ribola Kaštela očekuje nastavak europske priče, u srijedu, 18. studenoga, u austrijskom Grazu odigrat će uzvratni susret CEV Challenge Cupa protiv domaćeg UVC Holding Graz, nakon što su u prvom ogledu u Kaštelima slavili uvjerljivih 3:0.

Kaštelani su u novu sezonu ušli na najbolji mogući način. Nakon četiri uzastopne prvenstvene pobjede, u proteklih tjedan dana upisali su i dva velika rezultata – prvo su u europskom susretu svladali Graz bez izgubljenog seta, a potom su istim rezultatom u derbiju SuperSport Superlige nadigrali zagrebačku Mladost.

Trener Ivan Rančić zadovoljan je dosadašnjim rezultatima, posebno pobjedama protiv kvalitetnih suparnika, ali ne želi da ekipu ponese euforija.

„Naravno da smo zadovoljni, posebno pobjedama protiv kvalitetnih protivnika poput Graza i Mladosti. Najviše me veseli zajedništvo na terenu, način na koji igrači preuzimaju odgovornost i koliko vjeruju jedni drugima. Sezona je još mlada i ne treba stvarati neku euforiju“, istaknuo je Rančić.

Upravo bi opuštanje nakon odličnog prvog susreta bilo ono što Ribola želi izbjeći. Graz će pred svojim navijačima tražiti priliku, a Kaštelani u Austriju putuju s jasnim ciljem da sami odlučuju o svojoj sudbini.

„To bi bila najveća pogreška koju možemo napraviti. U prvoj utakmici ostvarili smo dobar rezultat, ali prolazak tek trebamo izboriti. Graz ima kvalitetu i sigurno će tražiti priliku da pred svojom publikom okrene situaciju. U Graz idemo s jasnom namjerom da pobijedimo, a takav pristup najbolji je način da iskoristimo prednost koju imamo“, poručio je trener Ribole.

Rančić očekuje i drugačiji pristup domaćina, posebno na servisu, gdje bi Graz mogao preuzeti više rizika kako bi od početka stvorio pritisak na kaštelansku ekipu.

„Očekujem da će više riskirati na servisu i pokušati nas odmah staviti pod pritisak. Moramo biti spremni na to i ostati mirni ako otvore utakmicu dobro. Očekujem puno raznovrsniji i odgovorniji servis i mislim da tu trenutno imamo najviše prostora“, dodao je Rančić.

Svoje viđenje uzvrata dao je i Artem Riazanov, koji ističe da se napredak ekipe osjeti iz utakmice u utakmicu.

„Atmosfera nakon pobjede uvijek je odlična, a napredak ekipe svakako je vidljiv. Radimo bez obzira na poteškoće, a pomažu nam međusobno razumijevanje i jasna slika onoga što želimo ostvariti. Uzvrat će biti teži jer igramo na njihovom terenu. Poštujemo svakog protivnika, a mislim da se trebamo usredotočiti i na mentalnu pripremu za utakmicu i na fizičko stanje, a ne samo na jedan od tih elemenata“, poručio je Riazanov.

Za ukrajinskog odbojkaša europska natjecanja imaju i posebnu osobnu vrijednost.

„Imamo priliku za prolazak i učinit ćemo sve da je iskoristimo. Teško mi je u jednoj poruci opisati koliko mi to znači. Za mene je ovo više od jedne utakmice, pa čak i više od samog europskog kupa. To je nešto o čemu sam sanjao još kada sam počinjao igrati odbojku. Europska natjecanja za mene imaju zaista veliko značenje“, zaključio je Riazanov.

Ribola je u Kaštelima napravila prvi veliki korak, a sada želi potvrditi kvalitetu i na gostujućem terenu. Uzvrat protiv UVC Holding Graza igra se u srijedu, 18. studenoga, u dvorani Raiffeisen Sportspark u Grazu, s početkom u 19:00 sati.