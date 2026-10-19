Ribola Kaštela sezonu otvorila uvjerljivom pobjedom u Međimurju

Odbojkaši Ribole Kaštela u subotu, 17. listopada, uspješno su otvorili novu sezonu SuperSport Superlige. Na gostovanju u Nedelišću svladali su OKM Centrometal bez izgubljenog seta, potvrdivši dobar pristup i stabilnost u trenucima kada se utakmica lomila. Iako rezultat 0-3 sugerira uvjerljivu pobjedu, domaćini su u prvom i trećem setu pružili snažan otpor, pa su Kaštelani za puni bodovni plijen morali odigrati koncentrirano do posljednjeg poena.

Prvi set donio je ravnopravnu borbu u kojoj nijedna ekipa nije uspijevala stvoriti značajniju prednost. Centrometal je u jednom trenutku poveo s 16:13 no Ribola je u završnici podigla razinu igre. Serijom 3-9 preokrenula je rezultat, preuzela kontrolu i s 22-25 povela s 0-1.

U drugom setu gosti ranim vodstvom od 2-8 napravili značajnu razliku i nametnuli ritam igre. Centrometal se ipak nije predavao te je sredinom seta smanjio zaostatak na samo jedan poen, pri rezultatu 15:16. Ribola je tada ponovno pronašla odgovor, zadržala prednost u ključnim trenucima i s 20-25 stigla na 0-2.

Najviše neizvjesnosti donio je treći set, koji je u velikoj mjeri nalikovao početnom dijelu utakmice. Ekipe su se izmjenjivale u vodstvu, a prednost ekipa nije prelazila dva poena. U samoj završnici Ribola je opet pokazala više mirnoće, iskoristila svoje prilike i s 23-25 zaključila susret za konačnih 0-3.

Kapetan Ante Kulušić nakon utakmice posebno je istaknuo zajedništvo i pristup cijele ekipe, naglasivši kako je uspješan početak sezone važan poticaj za nastavak natjecanja.

„Krenuli smo u novu sezonu i startali pobjedom uz jako dobar pristup ekipe. Želio bih pohvaliti svakog igrača jer smo odigrali timski. U početku nam je trebalo vremena da se svi uvedemo u utakmicu, ali nakon toga sve je išlo kako treba. Odigrali smo jako zrelo, uz neke sitne pogreške na kojima ćemo raditi iz dana u dan”, rekao je Kulušić.

Kapetan Ribole ujedno je uputio čestitke domaćinu, istaknuvši da Centrometal raspolaže iskusnim igračima protiv kojih nijednom suparniku neće biti jednostavno igrati.

Slično viđenje susreta ponudio je i trener Ivan Rančić, koji je uz zadovoljstvo osvojenim bodovima naglasio kvalitetu protivnika i činjenicu da je njegova ekipa još u procesu uigravanja.

„Čestitam svojoj ekipi na pobjedi, ali moram priznati da je Centrometal odigrao sjajnu utakmicu. Od prvog do posljednjeg poena morali smo biti maksimalno fokusirani. Doveli smo tri, četiri nova igrača i još smo u trenažnom procesu, tako da nam treba malo vremena. Svaka čast mojim momcima, odigrali su utakmicu bez previše oscilacija. Mislim da smo zasluženo pobijedili i upisali velika tri boda”, poručio je Rančić.

Ribolu sada očekuje nastavak prvenstva s dodatnim samopouzdanjem, a u subotu, 24. listopada, u Kaštela dolazi ekipa Varaždina.