Ribola Kaštela saznala europskog protivnika: Kaštelani u Challenge Cupu protiv momčadi iz Graza

U Luxembourgu su na prigodnoj svečanosti izvučeni parovi za CEV European Challenge Cup 2027. OK Ribola Kaštela će u 1/32 finala odmjeriti snage s austrijskom momčadi UVC Holding Graz. Prvu utakmicu će igrati od 10. - 12. studenog u Kaštelima, a uzvrat u Gracu od 17. - 19. 11.

UVC Holding Graz, aktualni pobjednik domaćeg kupa, je jedan od vodećih odbojkaških klubova u Austriji, natječe se u najvišoj austrijskoj ligi (Austrian Volley League - AVL), a domaće utakmice igra u modernom kompleksu Raiffeisen Sportpark.

Glavni trener Ivan Rančić kratko se osvrnuo na suparnika u CEV Challenge cup-u: “Protivnik po mjeri, još nisam upoznat s njihovim rosterom do kraja, ali smo zadovoljni ždrijebom, naš klub u kontinuitetu igra vec 17 godina europska natjecanja, izuzetno smo ponosni na tu činjenicu i nadamo se još jednoj dobroj sezoni!”

Kaštelanska publika tako će i u novoj sezoni moći uživati osim u domaćim i u europskim natjecanjima.

