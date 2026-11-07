Ribola Kaštela s pobjedom čeka Europu: Rijeka pala u četiri seta

OK Ribola Kaštela nastavlja s maksimalnim učinkom na početku SuperSport Superlige. U susretu 4. kola na gostovanju kod MOK Rijeka upisana je pobjeda s 1-3, čime se stiglo do četvrte pobjede u jednako toliko odigranih utakmica. Prvi put ove sezone Kaštelani su pritom suparniku prepustili jedan set, ali su u neizvjesnoj završnici četvrtoga ipak potvrdili puni bodovni učinak.

Kaštelani su od samog početka pokazali odlučnost. U prvom setu brzo su poveli s tri poena razlike, no domaćini su se ubrzo vratili i izjednačili na 6-6. Ključan trenutak dogodio se nakon vodstva 10-9, kada serijom od četiri uzastopna poena odlaze na +5. Rijeka je i taj zaostatak uspjela nadoknaditi pa se u završnicu ušlo potpuno otvoreno, ali su Kaštelani ostali mirniji i osvojili set rezultatom 23-25.

U drugoj dionici ponovno su se izmjenjivale dobre serije s obje strane. Ribola je kod 8-14 imala velikih šest poena prednosti, ali je Rijeka odgovorila nizom od pet poena i približila se na samo jedan poen zaostatka. Ipak, gosti su ponovno preuzeli kontrolu, novom serijom stvorili sigurnu prednost i s 19-25 stigli do 0-2.

Treći set donio je najviše neizvjesnosti. Igralo se poen za poen, bez značajnijeg odvajanja bilo koje ekipe, a u samoj završnici rezultat je bio 22-22. Tada su Riječani povezali tri poena, uzeli set s 25-22 i smanjili ukupni zaostatak na 1-2.

Sličan ritam nastavljen je i u četvrtom setu. Ekipe su se izmjenjivale u vodstvu, bez prednosti veće od dva poena, a odlučivalo se u samoj završnici. Kod 24-24 Ribola je pokazala više mirnoće, osvojila dva uzastopna poena i s 24-26 zaključila susret za nova tri boda.

Trener Ivan Rančić nakon utakmice čestitao je igračima na pobjedi, ali je istaknuo i segmente igre koji moraju biti bolji u nastavku sezone.

„Čestitam ekipi na novoj vrijednoj pobjedi i tri boda, po koja smo i došli, tako da pobjedi ne treba gledati u zube. Međutim, utakmica je bila zrela da ode u peti set. Čak i kod 2-0 u setovima nisam bio zadovoljan našim servisom i distribucijom lopti, što se pokazalo u trećem setu koji smo izgubili. Rijeka se tada podigla i, na sreću, izvukli smo se u samoj završnici. Ovo nam treba biti pouka da u ovakvim utakmicama moramo biti puno više fokusirani na tehničke detalje. Čestitam dečkima, nije bilo lako i idemo dalje“, poručio je Rančić.

Sličan pogled na utakmicu ponudio je i Ante Giljanović, koji je istaknuo kako je Ribola u prva dva seta nametnula svoj ritam, ali je u nastavku morala odgovoriti na podizanje razine igre domaćina.

„Mislim da smo kontrolirali utakmicu od početka. Prva dva seta bila su u našem ritmu, a u trećem smo također imali prednost, no Riječani su se dobro borili, kao što su pokazali i protiv Rovinja. Uhvatili su ritam i uzeli taj set. U četvrtom su ponovno nametnuli svoj ritam, ali skupili smo mirnoću i na iskustvo uspjeli riješiti završnicu te upisati novu pobjedu“, kazao je Giljanović.

Slijede dvije važne utakmice na domaćem terenu – najprije europski susret protiv Graza, a potom i prvenstveni derbi protiv zagrebačke Mladosti. Dvije utakmice koje će biti pravi test dosadašnjeg rada i prilika da Ribola pred svojom publikom nastavi graditi uspješan ulazak u sezonu.